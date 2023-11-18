SpaceX провалила другий запуск космічного корабля Starship (відео)

Сигнал від корабля зник через 15 хв після старту випробування

Компанія Ілона Маска SpaceX вдруге запустила космічний корабель Starship, призначений для доставки астронавтів на Місяць, однак сигнал від корабля зник через 15 хв. Про це йдеться на сайті компнії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Двоступеневий ракетний корабель стартував із космодрому Starbase у районі Бока Чика (Техас). Він піднявся на висоту приблизно 90 км над Землею і здійснив запланований 90-хвилинний політ у космос.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Старт і перші хвилини польоту пройшли доволі успішно і корабель навіть зміг від’єднатися від ракети-носія Super Heavy.

Однак спроба досягти космосу врешті-решт закінчилася невдачою. Одразу після від’єднання прискорювач вибухнув над Мексиканською затокою.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У SpaceX повідомили, що втратили свій космічний корабель Starship, що призвело до невдалого завершення другого великого випробувального польоту цієї системи.

Нагадаємо, що під час першого запуску Starship система, яка складається з ракети-носія Super Heavy та самого корабля, вибухнула через кілька хвилин після старту.