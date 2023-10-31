До Землі наближається потенційно небезпечний астероїд

Довжина небесного об'єкта становить 671 м

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) повідомило, що поблизу Землі у четвер, 2 листопада, пролетить астероїд 363505 (2003 UC20). Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).

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За даними NASA, довжина небесного об'єкта становить 671 м.

Відстань від нього до Землі становитиме 5,25 млн км. Швидкість руху астероїда – 28 692 км/год.

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Якщо астероїд наближається до Землі на відстань ближче, ніж 7,4 млн км, а його розмір перевищує 150 м, у NASA вважають його «потенційно небезпечним об’єктом».

Цей астероїд підпадає під два параметри одночасно.

Раніше повідомлялося, що Землю найближчим часом накриють потужні магнітні бурі.