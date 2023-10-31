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До Землі наближається потенційно небезпечний астероїд

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
До Землі наближається потенційно небезпечний астероїд
фото ілюстративне

Довжина небесного об'єкта становить 671 м

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) повідомило, що поблизу Землі у четвер, 2 листопада, пролетить астероїд 363505 (2003 UC20). Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).

За даними NASA, довжина небесного об'єкта становить 671 м.

Відстань від нього до Землі становитиме 5,25 млн км. Швидкість руху астероїда – 28 692 км/год.

Якщо астероїд наближається до Землі на відстань ближче, ніж 7,4 млн км, а його розмір перевищує 150 м, у NASA вважають його «потенційно небезпечним об’єктом».

Цей астероїд підпадає під два параметри одночасно.

Раніше повідомлялося, що Землю найближчим часом накриють потужні магнітні бурі.

Теги: космос астероїд

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