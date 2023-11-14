На думку Айзексона Маск знаходиться в полоні ідеї, що людство рухається до самознищення та катастрофи

Маск хоче одноосібно ухвалювати рішення, які мають вплив на міжнародні відносини

Погодьтесь, Ілон Маск – симптоматична фігура нашого століття.

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Тому його коментарі щодо російсько-української війни викликають у когось подив, а у когось спробу пояснити їх причину. Чому він таке говорить?

А відповіді треба шукати в психології, а не у політичній логіці. Багато цікавинок можна почерпнути у нещодавній книзі Уолтера Айзексона. Так-от, Маск у дитинстві захоплювався науково-фантастичними романами, був жертвою булінгу, виріс доволі імпульсивною людиною.

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На думку Айзексона Маск знаходиться в полоні ідеї, що людство рухається до самознищення та катастрофи. Для нього характерна манія величі, схильність до ризиків, відчуття себе месією.

Його політичні погляди еволюціонували суттєво у правий спектр. Можливо дався взнаки розрив із дочкою-трансгендером, яка є прихильником лівої ідеології.

Ілон Маск – той бізнесмен, який уособлює відкриту спробу втручання технологічного бізнесу у велику геополітику. Власне, його кейс змінює правила гри на політичному ринку, коли технологічні гіганти та корпорації безпосередньо і прямо відіграють роль суб’єктів міжнародної політики.

Маск хоче одноосібно ухвалювати рішення, які мають вплив на міжнародні відносини. Він поводиться як приватна квазідержава (говорить про те, що має розмови із Путіним, тисне на Пентагон, втручається в хід бойових дій, обмежуючи роботу Starlink під час рейду на Севастополь, висуває мирні плани, публічно підтримує кандидата у Президенти США Рона деСантіса). Своє ім’я і корпорацію він перетворив на приватну комерційну «державу».

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Разом із тим, він має можливості чітко підлаштовувати меседжі під зміни у масовій свідомості, формуючи в неї акценти та запускаючи вірусні процеси. Так сталось і з українською темою, коли його зорієнтованість на нестандартність, популізм, консерватизм дозволяють йому капіталізувати особистий бренд. Треба зрозуміти, що такі люди кайфують від того, що вони впливові, наче керівники держав.

Позиції Ілона Маска мають значний вплив на молоду аудиторію, як сприймає його як харизматичного іноватора та прогресивного бізнесмена. Маск уособлює мрійні амбіції по створенню кращого світу, що заснований на нових технологіях. Але які б ідеї не приходили в його голову, він майстерно користується ефектами масової свідомості в інтересах свого гаманця та ексцентричного бренду.