SpaceX сьогодні вперше запустить у космос корабель Starship (відео)

Запуск Starship і суперважкої ракети відбудеться з бази Starbase у Техасі

Компанія Ілона Маска SpaceX планує провести перше льотне випробування інтегрованого корабля Starship у понеділок, 17 квітня. Про це йдеться на сайті компанії.

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Запуск повністю інтегрованого корабля Starship і суперважкої ракети відбудеться з бази Starbase у Техасі.

Starship's flight test window opens at 7:00 a.m. CT tomorrow; a live webcast will begin ~45 minutes before liftoff → https://t.co/bG5tsCUanp pic.twitter.com/mBGaFNwhaU Будь ласка, читайте текст після реклами April 16, 2023

«Нині команда SpaceX завершила кілька суборбітальних льотних випробувань верхнього ступеня Starship із Starbase, успішно продемонструвавши безпрецедентний підхід до керованого польоту. Ці льотні випробування допомогли перевірити конструкцію транспортного засобу, довівши, що Starship може пролетіти через дозвукову фазу входу, перш ніж знову запалити двигуни та перевернутися у вертикальну конфігурацію для приземлення», – заявила компанія.

Крім того, команда провела численні випробування ракети Super Heavy, що призвело до повного випробування двигуна 31 Raptor – найбільшої кількості одночасних запалювань ракетних двигунів у світовій історії.

Також команда побудувала найвищу у світі вежу для запуску та уловлювання ракет. Маючи висоту 146 метрів або майже 500 футів, башта для запуску та захоплення призначена для підтримки інтеграції в транспортний засіб, запуску та захоплення надважкого ракетного прискорювача.

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Starship – це повністю багаторазова транспортна система, призначена для перевезення як екіпажу, так і вантажу на орбіту Землі, а також для допомоги людству повернутися на Місяць і подорожувати на Марс і далі.

Нагадаємо, що українське товариство з обмеженою відповідальністю «Старлінк» виграло суд першої інстанції проти компанії Ілона Маска SpaceX.