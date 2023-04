SpaceX сьогодні вперше запустить у космос корабель Starship (відео)

Компанія Ілона Маска SpaceX планує провести перше льотне випробування інтегрованого корабля Starship у понеділок, 17 квітня. Про це йдеться на сайті компанії.

Запуск повністю інтегрованого корабля Starship і суперважкої ракети відбудеться з бази Starbase у Техасі.

Starship's flight test window opens at 7:00 a.m. CT tomorrow; a live webcast will begin ~45 minutes before liftoff → https://t.co/bG5tsCUanp pic.twitter.com/mBGaFNwhaU