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Норвегія відкрила перший космодром у континентальній Європі: подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Норвегія відкрила перший космодром у континентальній Європі: подробиці
На території континентальної Європи відкрили перший космодром
фото: ISAR Aerospace

Новий космодром є ідеальним місцем для запуску супутників на сонячно-синхронну орбіту

У Норвегії відкрили Andoya – перший космодром у континентальній Європі. Офіційна церемонія відкриття відбулася на початку листопада 2023 року на норвезькому острові Андоя. Космодром є частиною компанії Andoya Space і буде стартовим майданчиком європейської компанії Isar Aerospace. Про це пише видання Space.

Космодромом володіє Andoya Space, він розташований на території норвезького острова Андойа. Він стане майданчиком європейської аерокосмічної Isar Aerospace – це важливий етап на шляху реалізації амбіцій компанії, яка має намір здійснити перший тестовий політ двоступінчастої ракети Spectrum.

Після того, як космодром повністю добудують, Andoya Spaceport отримає кілька стартових майданчиків для відправки малих та середніх супутників до космосу. Втім, перший із майданчиків, а також основна інфраструктура, включаючи Центр управління польотами, зарезервовані за Isar Aerospace і створені відповідно до техзавдання компанії.

Космодром буде обладнаний кількома стартовими майданчиками для запуску малих і середніх супутників у космос.  Завдяки своєму розташуванню він ідеально підходить для запуску супутників на сонячно-синхронну орбіту та на полярні орбіти.

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Як пише Space, аерокосмічному ринку зараз існує великий попит на космодроми, здатні виводити супутники на такі типи орбіт, оскільки у світі бракує таких стартових майданчиків.

Як заявили в Isar Aerospace, протягом останніх п'яти років компанією чимало зроблено для освоєння навколоземного простору. Зокрема, збудовано ракету, яка забезпечить Європі незалежний та конкурентоспроможний вихід у космос. Спільно з Andoya Spaceport створено якісну інфраструктуру та «перший у континентальній Європі» стартовий майданчик.

Andoya Spaceport вважається ідеальним місцем для запуску супутників на сонячно-синхронну орбіту навколо Землі, а також навколополярні орбіти. Стверджується, що сьогодні на ринку вкрай потрібні майданчики для виведення на подібні типи орбіт, оскільки зручних для відповідних пусків місць на планеті не так уже й багато. Як повідомив представник Andoya Spaceport, відкриття космодрому дозволяє здійснити перший запуск із європейської території саме з Андойї.

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Теги: політ Європа Норвегія космос ракета погода

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