Путін причетний до смерті Пригожина – Зеленський

Зеленський заявив, що Україна сприйняла ліквідацію Пригожина, як «на одного терориста менше», водночас моральний дух росіян впав

Володимир Зеленський «Путін здувся – як людина, як політик. Він убив Пригожина – принаймні, така інформація у нас є»

За загибель ватажка ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина в авіакатастрофі відповідальний російський диктатор Володимир Путін. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час саміту «Ялта» в Києві, повідомляє BBC.

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«Путін здувся – як людина, як політик. Він убив Пригожина – принаймні, така інформація у нас є», – заявив президент.

Як відзначив лідер країни, Україна сприйняла ліквідацію Пригожина, як «на одного терориста менше», водночас моральний дух росіян впав, оскільки вони звикли прикриватись «вагнерівцями» та кидати найманців вперед на поле бою.

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«Я думаю, що цей захист, який прикривається життями найманців, «вагнерівців», – вони це втратили. Для нас це, безумовно, плюс» , – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

До слова, Вашингтон намагається з'ясувати, яким чином було збито літак, на якому перебував очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин.

Раніше журналісти зробили припущення, що, ймовірно, літак терориста Пригожина було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.