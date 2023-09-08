Головна Країна Політика
search button user button menu button

Путін причетний до смерті Пригожина – Зеленський

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін причетний до смерті Пригожина – Зеленський
Зеленський заявив, що Україна сприйняла ліквідацію Пригожина, як «на одного терориста менше», водночас моральний дух росіян впав
фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський «Путін здувся – як людина, як політик. Він убив Пригожина – принаймні, така інформація у нас є» 

За загибель ватажка ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина в авіакатастрофі відповідальний російський диктатор Володимир Путін.  Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час саміту «Ялта» в Києві, повідомляє BBC.

«Путін здувся – як людина, як політик. Він убив Пригожина – принаймні, така інформація у нас є», – заявив президент.

Як відзначив лідер країни, Україна сприйняла ліквідацію Пригожина, як «на одного терориста менше», водночас моральний дух росіян впав, оскільки вони звикли прикриватись «вагнерівцями» та кидати найманців вперед на поле бою.

«Я думаю, що цей захист, який прикривається життями найманців, «вагнерівців», – вони це втратили. Для нас це, безумовно, плюс» , – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

До слова, Вашингтон намагається з'ясувати, яким чином було збито літак, на якому перебував очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин.

Раніше журналісти зробили припущення, що, ймовірно, літак терориста Пригожина було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.

Читайте також: 

Теги: Євген Пригожин диктатор ПВК Вагнера президент Україна Володимир Зеленський літак бізнес путін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сьогодні День Воєнної Розвідки України
День розвідників. Ті, хто наближає нашу Перемогу
Вчора, 17:50
Росія заявила про збиття безпілотників над двома областями
Росія заявила про збиття безпілотників над двома областями
13 серпня, 13:14
Вибухи на Одещині, США шукають альтернативи для експорту зерна з України: головне за ніч
Вибухи на Одещині, США шукають альтернативи для експорту зерна з України: головне за ніч
16 серпня, 07:25
Попередньо Олександр Сенченко потонув в озері Севан
У Вірменії трагічно загинув голова дипломатичної місії України
14 серпня, 11:03
ISW розповів, як Росія бореться з дефіцитом військових
ISW розповів, як Росія бореться з дефіцитом військових
2 вересня, 06:34
Зеленський назвав кількість винищувачів, які необхідні Україні
Зеленський назвав кількість винищувачів, які необхідні Україні
31 серпня, 14:47
Росія взяла курс на розширення свого тіньового флоту
Тіньовий флот Путіна. Росія зухвало обходить санкції, купуючи танкери
6 вересня, 16:31
Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський у Києві, 20 лютого 2023 року
Байден та Зеленський скоро зустрінуться? Держсекретар Блінкен зробив цікавий натяк
Вчора, 00:36
Телефонна розмова між міністрами Оборони України та США буде обов’язково спланована найближчим часом
Пентагон вказав, коли зустрінуться міністри оборони Умєров та Остін
Сьогодні, 00:23

Політика

Соратник Зеленського розповів про майбутнє партії влади
Соратник Зеленського розповів про майбутнє партії влади
Путін причетний до смерті Пригожина – Зеленський
Путін причетний до смерті Пригожина – Зеленський
Безкоштовне навчання в обмін на службу: Рада готує новий законопроєкт
Безкоштовне навчання в обмін на службу: Рада готує новий законопроєкт
Нардеп Веніславський пропонує ввести покарання за образу військових
Нардеп Веніславський пропонує ввести покарання за образу військових
Вибори на окупованих територіях: МЗС зробило заяву
Вибори на окупованих територіях: МЗС зробило заяву
Якщо завтра вибори? Соратник президента спрогнозував, яким буде майбутній парламент
Якщо завтра вибори? Соратник президента спрогнозував, яким буде майбутній парламент

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
8 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21K
ЗСУ заінтригували хорошими новинами з півдня
17K
Сусідня з Україною країна з тріском провалила туристичний сезон
12K
Контрнаступ ЗСУ: Генштаб повідомив хороші новини з півдня
9287
Німеччина шукає нові можливості для прийому біженців
8931
СБУ викрила попа-комуніста Московської церкви, який є кумом дружини Медведчука (фото)

Новини

Успіхи ЗСУ, велика пожежа в Москві: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Контрнаступ ЗСУ: Генштаб повідомив хороші новини з півдня
Сьогодні, 06:47
Порошенко звернувся до нового керівництва Міноборони
Вчора, 21:01
«Бавовна» в Росії, пакет допомоги від США: головне за ніч
Вчора, 07:00
Росія вночі вдарила по Україні «Шахедами». Зведення Генштабу
Вчора, 06:45
Окупаційні війська активізували атаки на сході України – Генштаб
6 вересня, 07:11

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту