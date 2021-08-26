«Центр управління послідом»: у РФ вуличний художник висміяв «Роскосмос» (фото)
На дверях будівлі митець написав: «Не треба заважати воркувати», закресливши літеру «к»
У Росії вуличний художник тонко висміяв «Роскосмос». Його робота в рамках фестивалю «Карт-бланш» з'явилася на одній із вулиць міста Єкатеринбург. Про це пише «66.ru».
Художник наніс на будиночок для голубів символіку російської державної корпорації «Роскосмос» і назвав його «Центром управління послідом».
На дверях він написав: «Не треба заважати воркувати», закресливши літеру «к».
Нагадаємо, у Росії мешканці одного з районів Томська розібрали вуличні дерев'яні туалети і справляють потребу у відра.
Нагадаємо, раніше у Росії в Новосибірську при крематорії відбувся чемпіонат із копання могил – «Могильне свавілля». Згідно з умовами змагань, учасники на швидкість мали викопати могилу розміром: