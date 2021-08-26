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    «Центр управління послідом»: у РФ вуличний художник висміяв «Роскосмос» (фото)

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    «Центр управління послідом»: у РФ вуличний художник висміяв «Роскосмос» (фото)
    Фото: Олександр Миронов /Telegram-канал «Карт-бланш»

    На дверях будівлі митець написав: «Не треба заважати воркувати», закресливши літеру «к»

    У Росії вуличний художник тонко висміяв «Роскосмос». Його робота в рамках фестивалю «Карт-бланш» з'явилася на одній із вулиць міста Єкатеринбург. Про це пише «66.ru».

    Художник наніс на будиночок для голубів символіку російської державної корпорації «Роскосмос» і назвав його «Центром управління послідом».

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    «Центр управління послідом»: у РФ вуличний художник висміяв «Роскосмос» (фото)
    «Центр управління послідом»: у РФ вуличний художник висміяв «Роскосмос» (фото)
    «Центр управління послідом»: у РФ вуличний художник висміяв «Роскосмос» (фото)
    «Центр управління послідом»: у РФ вуличний художник висміяв «Роскосмос» (фото)
    «Центр управління послідом»: у РФ вуличний художник висміяв «Роскосмос» (фото)

    На дверях він написав: «Не треба заважати воркувати», закресливши літеру «к».

    Нагадаємо, у Росії мешканці одного з районів Томська розібрали вуличні дерев'яні туалети і справляють потребу у відра.

    Нагадаємо, раніше у Росії в Новосибірську при крематорії відбувся чемпіонат із копання могил – «Могильне свавілля». Згідно з умовами змагань, учасники на швидкість мали викопати могилу розміром: 200 см завдовжки, 80 см завширшки і 160 см завглибшки. Взяти участь у конкурсі мав право будь-хто з працівників ритуальної служби, з будь-якого регіону Росії і країн СНД у віці від 18 років.

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    Теги: Росія мистецтво
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    «Центр управління послідом»: у РФ вуличний художник висміяв «Роскосмос» (фото)