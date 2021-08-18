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    Фахівці ВООЗ пояснили, хто найбільше страждає від «дельта»-штаму

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    Вакцинація запобігає важкому перебігу або смерті від штаму &laquo;дельта&raquo; - Фахівці ВООЗ пояснили, хто найбільше страждає від «дельта»-штаму

    Вакцинація запобігає важкому перебігу або смерті від штаму «дельта»

    Фото з відкритих джерел

    Медики розповіли про вплив вакцинації на «дельта»-штам Covid-19

    Вакцинація допомагає запобігти важкий перебіг або смерть при інфікуванні «дельта» -штамом Covid-19. Про це повідомила головна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сумья Свамінатан. Її слова пролунали на брифінгу організації, трансляція якого велася в Twitter.

    «Якщо ви подивитеся на статистику важкого перебігу захворювання, госпіталізацій і смертей [від Covid-19], то абсолютно точно, що вакцини запобігають росту таких випадків», – заявила Свамінатан, описуючи вплив імунізації на коронавірусну інфекцію.

    Її підтримала експертка ВООЗ Марія ван Керкхове, яка розповіла, що в регіонах з високим відсотком зараження «дельта»-варіантом більше страждає невакциноване населення.

    Раніше в ВООЗ констатували, що системи охорони здоров'я країн світу не встигають вжити заходів проти зростання поширення індійського штаму коронавірусу. За даними організації, в кожній країні є «гарячі точки», де ростуть рівні госпіталізації і смертності населення. Для таких районів характерні низький відсоток вакцинації і повільні темпи прийняття заходів проти поширення хвороби.

    Також в ВООЗ закликали розвинені країни відмовитися від додаткових доз вакцини заради країн, що розвиваються. В організації підкреслили, що світу необхідно посилити боротьбу з коронавірусів у тих державах, де більшості населення не вистачає препаратів проти Covid-19.

    Нагадаємо, у Чернівецькій області збільшилася кількість шпиталізацій хворих на коронавірус.

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    Теги: смерть хвороби вакцинація населення ВООЗ
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    Фахівці ВООЗ пояснили, хто найбільше страждає від «дельта»-штаму