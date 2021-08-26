В Україні виявили понад півтори тисячі нових хворих на коронавірус

Найбільше нових заражень зафіксовано у Києві, Донецькій та Одеській областях

В Україні зафіксовано вже 2,278 млн випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За минулу добу було виявлено 1 581 нових хворих, що вдвічі більше, ніж днем раніше. При цьому госпіталізовано вчора 464 особи, що менше, ніж напередодні. Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

летальних випадків – 45;

одужало – 1269 осіб.

протестовано: методом ПЛР – 23 120 осіб, методом ІФА – 7 427 осіб, експрес-тестами – 21 880 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 278 171 осіб;

одужало – 2 203 429 осіб;

летальних випадків – 53 566;

проведено ПЛР-тестувань – 11 880 472.

Із захворілих за минулу добу: дітей – 104, медпрацівників – 38.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (264), Донецькій (161), Одеській (119), Харківській (105) та Луганській (93) областях.

Фото: МОЗ

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 18-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від Covid-19.

Відзначимо, напередодні Україна отримала від Швейцарії 1,5 млн експрес-тестів на Covid-19.