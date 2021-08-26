Українці відмовились евакуюватись з Афганістану російськими літаками

Наразі Україна готує новий евакуаційний рейс з Кабула

На евакуаційних рейсах Міністерства оборони Росії з Афганістану не було українських громадян. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

За його словами, деякі українці дійсно планували полетіти на російських літаках і записалися до листа очікування, проте в підсумку на рейс не з'явилися і залишилися в Афганістані.

Напередодні Росія заявила про евакуацію українців з Афганістану. МЗС тоді повідомив, що вперше чує про це.

Тим часом стало відомо, що Україна готує четвертий рейс для евакуації з Кабула громадян України, членів їхніх родин та, за можливості, людей зі списків інших країн-партнерів. Про це розповів на пресконференції міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Зараз це приблизно 90 осіб – але це громадяни України разом з членами сімей. Наприклад, чоловік-громадянин України разом з дружиною і дітьми-громадянами Афганістану. Оскільки це родина, безумовно, ми допомагаємо їм усім», – відповів він на запитання про кількість українців, які очікують евакуації.

Він зазначив, що Україна продовжує отримувати запити від інших країн та міжнародних організацій з проханнями допомогти людям з їхніх списків, але пріоритет будуть надавати громадянам України.

«Ми не зупинимося в поверненні громадян, доки не переконаємося, що вивезли всіх, хто хотів бути вивезений», – наголосив Кулеба.

Він розповів, що попередні три рейси були здійснені одним військовим та двома цивільними літаками, що вивезли понад 250 людей. За його словами, військовий літак фінансувався з українського бюджету, а за політ цивільних літаків Україна не сплачувала – їх організували завдяки політичним домовленостям.

Міністр назвав евакуацію з Афганістану «найскладнішою операцією, з якою нам коли-небудь доводилося стикатися» – через рівень загроз та швидку зміну ситуації.

22 серпня український військовий літак Іл-76МД повернувся до Києва. Другий евакуаційний борт із Кабула привіз 83 людини.

23 серпня із Кабула вилетів останній цивільний літак – він був український. Третій евакуаційний рейс з Кабула приземлився в аеропорту «Бориспіль». На його борту було 98 пасажирів, серед яких 41 громадянин України, зокрема, 27 дітей.

Рух «Талібан» заявив, що заборонить евакуацію іноземних громадян з Кабула після 31 серпня.

До слова, евакуйовані з Афганістану біженці тимчасово проживатимуть на Київщині.