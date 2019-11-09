У Німеччині відбуваються урочистості на честь 30-річчя падіння Берлінської стіни



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Берлінська стіна розділяла Німеччину з 13 серпня 1961 року по 9 листопада 1989 року

Сьогодні, 9 листопада, Німеччина відзначає воістину історичну дату: 30 років тому була зруйнована Берлінська стіна.

Берлінська стіна розділяла Німеччину з 13 серпня 1961 року по 9 листопада 1989 року. Вона була побудована, що називається, на долях людей, які, в окремих випадках, так і залишилися навіки розділеними, повідомляє «ДТ».

У Берліні сьогодні пройде цілий ряд пам’ятних заходів, у тому числі біля меморіалу на вулиці Бернауерштрассе, де була залишена як пам’ятний символ частина Берлінської стіни.

В урочистостях візьме участь вище керівництво країни, включаючи президента Франка-Вальтера Штайнмайєра, канцлера Ангелу Меркель, а також лідери країн Вишеградської групи (Польща, Угорщина, Словаччина, Чехія).

Відбудеться покладання вінків та квітів, у розташованій там же каплиці відбудеться поминальна служба за загиблими при спробі втекти з НДР. За різними даними, було застрелено від 125 до 200 чоловік, які намагалися покинути НДР. Стіна є одним з найяскравіших символів «холодної війни» та поділу Берліна.

Кульмінацією урочистостей стане концерт біля Бранденбурзьких воріт, який пройде ввечері. Перед присутніми виступить Берлінська державна капела під керівництвом Даніеля Баренбойма. З промовою до громадян і гостей звернеться глава німецької держави.

У Німеччині вважають, що політика першого і останнього президента СРСР Михайла Горбачова стала одним з факторів, який призвів до об’єднання Німеччини.

Клуби Берліна за підтримки влади міста мають намір провести 9 листопада масштабну вечірку, яка буде присвячена падінню стіни, що розділяла місто. Як повідомляє Bird in flight, очікується, що на Європейську клубну ніч приїдуть учасники з Грузії, Польщі, Бельгії, Швейцарії, Франції, Великої Британії та інших країн зі всього континенту.

Всього буде організовано 27 вечірок, які пройдуть у 27 різних клубах міста. Перед початком буде оголошено «Маніфест клубної культури», що зобов’язує учасників дотримуватися спільних цінностей. Європейську клубну ніч відкриє мер Берліна Міхаель Мюллер.