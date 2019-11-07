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    Макрон заявив про «смерть мозку НАТО»

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    Макрон розкритикував дії США та НАТО - Макрон заявив про «смерть мозку НАТО»
    Макрон розкритикував дії США та НАТО
    Фото: Reuters

    Президент Франції зазначив, що США не узгоджують свої дії з партнерами по НАТО

    Президент Франції Емманюель Макрон заявив у інтерв’ю виданню The Economist, що Європа більше не може покладатися на захист США як союзника по НАТО.

    «Те, що ми зараз переживаємо, це смерть мозку НАТО», – заявив французький лідер, додавши, що Європа має почати думати про себе як про «геополітичну силу».

    Коментуючи недавню турецьку операцію на півночі Сирії, президент Франції зазначив, що США не узгоджують свої дії з партнерами по НАТО.

    «І ми є свідками агресії з боку іншого партнера по НАТО, Туреччини, в області, де наші інтереси поставлені на карту без узгодження», – додав Макрон.

    Канцлер Німеччина Ангела Меркель у відповідь на слова Макрона заявила, що президент Франції використовував різкі слова. «НАТО залишається основою основ нашої безпеки», – сказала Меркель.

    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ також не погодився з твердженням французького лідера про «смерть мозку» військового союзу.

    Раніше Макрон неодноразово заявляв, що пріоритетом для Франції є будівництво єдиної європейської оборони при співпраці з НАТО.

    Джерело: Радіо Свобода

    США Німеччина НАТО Ангела Меркель Європа Еммануель Макрон президент
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