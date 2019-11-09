Демократи готують Трампу «несподіваний подарунок» на Різдво, – The Hill



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Президент США Дональд Трамп Фото: EPA-EFE/Michael Reynolds

Наступного тижня демократи проведуть перші публічні слухання з телетрансляцією

Демократична більшість у Палаті представників, яка ініціювала розслідування з імпічменту президента Трампа, планує завершити його та провести загальне голосування до різдвяних свят, щоби з нового року розгляд справи розпочав Сенат.

Про це із посиланням на заяви законодавців від Демократичної партії пише вашингтонське видання The Hill.

«Наступного тижня демократи проведуть перші публічні слухання з телетрансляцією за результатами їхнього уже майже 7-тижневого розслідування щодо імпічменту, викликавши трьох кар’єрних дипломатів, які вже підтвердили, що Трамп, його особистий адвокат Руді Джуліані та їхні спільники нахабно домагалися «послуги за послугу» від України», – йдеться у статті.

Плани провести голосування з імпічменту президента в нижній палаті Конгресу підтвердив член Розвідувального комітету конгресмен Денні Хек (Демпартія).

«Я думаю, що без поспіху, але, знову ж, без затягувань та обмірковано, Палата представників має поставити собі за мету розібратися з цим у розвідувальному, міжнародному та юридичному комітетах, а також провести загальне голосування до Різдва»,- зауважив конгресмен.

Нагадаємо, ексрадник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон володіє цінною інформацією про кампанію тиску Білого дому на Україну, що досі залишається невідомою для розслідування з імпічменту президента Трампа.