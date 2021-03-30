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    Американський епідеміолог б'є на сполох через агресивність коронавірусу в світі

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    Америку трусить через коронавірус - Американський епідеміолог б'є на сполох через агресивність коронавірусу в світі
    Америку трусить через коронавірус
    Фото з відкритих джерел

    Лікар застерегла американців, які стали більше подорожувати, від поширення нових, більш заразних, штамів коронавірусу

    Директорка Центрів США з контролю над хворобами Рошель Валенські звернулась до американців, коментуючи зростання кількості випадків заражень коронавірусом. Про це повідомляє «Голос Америки».

    «Ось тепер мені страшно. Я звертаюсь до вас не обов"язково як директор CDC і не лише як директор CDС, але як дружина, мати, донька, з проханням ще трохи протриматись», сказала Валенські під час брифінгу для преси.

    Щоденна кількість заражень у США зросла до 60 000 70 000 випадків в середньому за минулий тиждень, після тривалого часу, коли кількість заражень була стабільною на рівні приблизно 50 000 випадків. Кількість смертей від коронавірусу за минулий тиждень зросла на 3%.

    Лікар застерегла американців, які стали більше подорожувати, від поширення нових, більш заразних, штамів коронавірусу.

    Вона також закликала американців продовжувати дотримуватись протиепідемічних обмежень, особливо з огляду на сподівання, що швидке розповсюдження вакцинації у США може зупинити поширення хвороби.

    Додамо, що Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що влада Китаю не надала дані, а також втручалася в текст майбутнього звіту Всесвітньої організації охорони здоров'я про походження коронавірусу.

    Команда ВООЗ, яка побувала в Ухані, де виник Covid-19, заявила, що їй не надали доступ до необроблених даних про хворобу.

    Також експерт ВООЗ Домінік Дуайер заявив, що влада Китаю відмовила їм у вивченні фактичних даних про перші випадки захворювання коронавірусом.

    У Білому домі заявили про бажання вивчити попередній звіт місії ВООЗ після його публікації.

    Теги: США лікар вакцинація ВООЗ коронавірус
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