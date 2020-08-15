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    У світі

    США перекинуть до Польщі тисячу військових

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    Майк Помпео (л) і Маріуш Блащак підписують угоду - США перекинуть до Польщі тисячу військових
    Майк Помпео (л) і Маріуш Блащак підписують угоду
    Фото: РАР

    США та Польща підписали угоду про зміцнення військового співробітництва

    Сполучені Штати підписали військову угоду з Польщею щодо зміцнення військової співпраці. Американських військових передислокують з Німеччини до Польщі.

    Про це повідомляє Deutsche Welle.

    Як повідомляється, угода була підписана сьогодні державним секретарем США Майк Помпео та міністром оборони Польщі Маріушом Блащаком. Угода передбачає, що в Польщі додатково розмістять 1000 американських військових.

    Тож загальна кількість контингенту США в цій країні становитиме близько 5,6 тисяч військовослужбовців. Наразі інші деталі угоди не розголошуються.

    «Також посилюється гарантія, що наші військові у випадку загрози – для Польщі чи для США – стоятимуть пліч-о-пліч», – заявив після підписання президент Польщі Анджей Дуда.

    Крім того, на польську територію з ФРН будуть переведені кілька американських військових командних структур.

    Угода також передбачає надання армії США доступу на більшу кількість польських військових об'єктів.

    Як відомо, США оголосили про виведення з ФРН близько 12 тисяч військових з тих 36 тисяч, які нині дислукуються в Німеччині. Дещо більше половини з них повернуться до США, 5600 американських військових будуть передислоковані в межах Європи.

    Нагадаємо, 29 липня міністр оборони США Марк Еспер повідомив, що його країна виведе з Німеччини майже 12 тис військовослужбовців, але майже половину з них залишать в Європі для протидії загрозам з боку Росії.

    Як повідомлялося, 5 червня з’явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп вирішив більш ніж на чверть скоротити чисельність американських військ, дислокованих у Німеччині. Відповідне розпорядження вже підписав радник президента США з національної безпеки Роберт О’Браєн.

    До слова, у Німеччині відреагували на можливе виведення військ США.

    Польща США міністр військові Анджей Дуда Майк Помпео
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