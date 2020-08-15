Пентагон вивчатиме НЛО



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Наприкінці квітня Пентагон офіційно оприлюднив три відеозаписи з 2004 та 2015 років, на яких зафіксовані нібито невпізнані літальні апарати

Спецгрупа має виявляти, аналізувати та складати перелік НЛО, які потенційно можуть загрожувати національній безпеці США

Міністерство оборони США створило спеціальну робочу групу для вивчення невпізнаних літаючих об’єктів (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force). Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Зазначається, що спецгрупа має виявляти, аналізувати та складати перелік НЛО, які потенційно можуть загрожувати національній безпеці США.

«Співробітникам групи повідомлятимуть про випадки, коли людина помітила літальний апарат, але відразу не могла зрозуміти, за чим вона спостерігає», - йдеться у повідомленні.

У Пентагоні інформують, що ця група не лише виявлятиме інопланетні апарати, але й слідкуватиме за незаконним вторгненням літаків на американські полігони, а ці літаки можуть бути цілком земного походження.

Працюватиме група під керівництвом Міністерства військово-морських сил США.

Нагадаємо, у квітні Пентагон опублікував відео з НЛО.

У 2007-2012 роках Пентагон вивчав підозрілі зіткнення пілотів з невідомими об’єктами в рамках секретної програми. Вона була запущена за вказівкою колишнього сенатора з Невади Гаррі Ріда та закрита з тієї причини, що були інші програми, що вимагали фінансування.