США планує поглибити економічні зв'язки з Тайванем, - Bloomberg

Угода, ймовірно, буде включати спрощення торгових процедур між країнами

Спролучені Штати і Тайвань планують оголосити про переговори щодо поглиблення економічних зв'язків. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, які знайомі з цим питанням.

Переговори, про які сторони планують оголосити офіційно, будуть зосереджені на зміцненні економічної співпраці та постачання. Угода, ймовірно, буде включати спрощення торгових процедур, налагодження надійних ланцюжків поставок і торгівлі сільськогосподарською продукцією, розповіли джерела агентства.

Ці теми відповідають запущеній президентом США Джо Байденом під час візиту до Токіо Індо-Тихоокеанської економічної структури (IPEF). У ній беруть участь 13 країн регіону. США, незважаючи на спроби, не змогли включити Тайвань до її учасників, що пов'язано з побоюваннями деяких країн, що приєдналися до IPEF, може викликати негативну реакцію Пекіна.

Bloomberg пише, що у торговому представництві США відмовилися від коментарів із цього питання. У той же час, цього тижня торговий представник США Кетрін Тай заявила Bloomberg, що вона та її тайванський колега Джон Ден провели «дуже позитивні бесіди» під час нещодавньої зустрічі у Бангкоку.

«Ми віддані поглибленню та зміцненню двосторонніх торговельно-економічних відносин, і ми доручили нашим командам протягом наступних двох тижнів працювати над цим поглибленням та зміцненням», - сказала вона.

Сторони домовилися зустрітися знову найближчими тижнями, щоб обговорити подальші дії, йдеться у повідомленні.

Китай виступає проти будь-яких офіційних зв'язків чиновників інших країн із тайванською адміністрацією, наголошуючи, що це є порушенням суверенітету КНР.

Проте США продовжують підвищувати рівень взаємодії із Тайбеєм. У четвер глава держдепу Ентоні Блінкен заявив, що США готові, якщо доведеться, протидіяти Китаю у військовій сфері, а у підтримці миру мають намір використати підхід «комплексного стримування».

«Суперництво не повинно призвести до конфлікту. Ми не прагнемо його, ми б хотіли його уникнути. Проте ми захищатимемо наші інтереси перед будь-якою загрозою. Для цього президент Байден розпорядився про те, щоб Міноборони сприймало Китай як загрозу, щоб наші військові працювали на випередження», - заявив Блінкен, виступаючи в Інституті суспільної політики Азії.

Блінкен зазначив, що адміністрація Байдена перерозподіляє військові інвестиції з урахуванням особливостей загроз сьогодення.

дносинах США та Китаю.