США та Україна узгодили межі використання важкого озброєння проти РФ

У Сполучених Штатах застерегли щодо небезпеки ескалації

Сполучені Штати провели переговори з Україною щодо ризиків ескалації, яку може спричинити завдання нашими військами ударів по території глибоко всередині РФ. Про це пише Reuters із посиланням на дипломатів і чиновників США.

Як зазначається, у ході закулісних дискусій Сполучені Штати не накладають чітких географічних обмежень на використання українськими захисниками озброєння, що спрямовують партнери.

Обговорення покликані досягти порозуміння щодо небезпеки посилення бойових дій.

«У нас є занепокоєння з приводу ескалації, але ми все ще не хочемо встановлювати географічні обмеження або занадто сильно зв’язувати їм руки у використанні того, що надаємо», – сказав один з американських чиновників.

Інший заявив, що Вашингтон і Київ мають спільне «розуміння» щодо меж застосування певної зброї, яку виділяють західні партнери.

Американські чиновники кажуть, що адміністрація Байдена навіть розглядає можливість постачати Києву ракетну систему високої мобільності M142 (Himars), яка залежно від боєприпасів може мати радіус дії в сотні кілометрів.

Але американська розвідка також попереджає про зростаючі ризики, особливо з огляду на невідповідність між амбіціями президента Росії Володимира Путіна та ефективністю його військових. Найближчі місяці можуть перевести війну на «більш непередбачувану та потенційно ескалаційну траєкторію», сказала директорка національної розвідки США Евріл Гейнс.

Нагадаємо, США готуються надати ЗСУ зброю, яка здатна переламати хід війни.

Тим часом Кулеба прогнозує: рішення щодо постачання важкої зброї із США буде вирішальним для України.

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