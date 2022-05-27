Росія і Китай ветували посилення санкцій ООН проти Північної Кореї

Представник РФ аргументував позицію: в американців «немає іншої реакції на кризові ситуації, крім введення нових санкцій»

Ініціативу, запропоновану Сполученими Штатами, відхилили

Росія і Китай ветували ініційоване США посилення санкцій ООН проти Північної Кореї через випробування останньою балістичних ракет. Про це повідомляє AFP.

За інформацією джерела, 13 членів Ради Безпеки підтримали резолюцію про посилення обмежувальних санкцій щодо Північної Кореї, але рішення було заблоковане через позицію Російської Федерації та КНР, які проголосували проти, пояснюючи це тим, що США повинні піти на політичний діалог із Пхеньяном.

Посол Китаю в ООН Чжан Цзюнь заявив, що Сполучені Штати не повинні розглядати лише варіант із введенням санкцій проти КНДР, а мають також шукати й дипломатичне рішення проблеми. Крім того, він наголосив, що в даний момент санкції можуть суттєво зашкодити Північній Кореї, яка бореться зі спалахом коронавірусу в країні.

Що стосується Росії, то її представник Василь Нєбєнзя звинуватив США у нав’язуванні власних інтересів іншим членам ООН і заявив, що Вашингтон «неодноразово ігнорував заклики Північної Кореї припинити ворожу діяльність». Також російський дипломат розкритикував Сполучені Штати за політику санкцій. Нєбєнзя сказав, що в американців «немає іншої реакції на кризові ситуації, крім введення нових санкцій».

Нагадаємо, що напередодні США виступили з ініціативою про посилення санкцій проти Північної Кореї. Представники Штатів наголосили, що використавши балістичну ракету великої дальності, КНДР порушила резолюцію Ради Безпеки ООН від 2017 року. Головним обмеженням у санкційному пакеті мало б стати зменшення імпорту Північною Кореєю нафти для цивільних потреб.

Напередодні Північна Корея запустила декілька балістичних ракет.

Раніше ЄС наклав нові санкції на Північну Корею через випробування зброї.

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