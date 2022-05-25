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    Daewoo відмовилася будувати Росії танкери-газовози

    Крупнотоннажний танкер VLCC, ULCC - Daewoo відмовилася будувати Росії танкери-газовози
    Крупнотоннажний танкер VLCC, ULCC

    «Совкомфлот» не зміг розрахуватися за замовлення

    Південнокорейська корабельня Daewoo Shipbuilding&Marine Engineering (DSME) розірвала контракт на будівництво трьох LNG-танкерів на замовлення «Совкомфлоту» для проєкту «Арктик СПГ-2» російської приватної компанії «Новатек».

    Про це пише «Комерсант». Причиною стало прострочення платежу за контрактом із боку судноплавної компанії.

    За даними видання TradeWinds, йдеться про танкери для проєкту «Арктік СПГ-2», це підтверджують і джерела «Ъ».

    Газета нагадує, що DSME побудувала для Новатеку весь флот для проєкту «Ямал СПГ» – 15 танкерів Arc7.

    «У зв'язку з тим, що платіж судновласника за будівництво одного танкера ЗПГ не здійснено у встановлені терміни, ми повідомили компанію про розірвання контракту для захисту наших прав», – йдеться у повідомленні DSME.

    Попри те, що платіж був порушений лише по одному з трьох ЗПГ-танкерів, замовлених «Совкомфлотом», контракт планується розірвати повністю, стверджує один із співрозмовників газети.

    Передбачалося, що корабельня здасть танкери у лютому, квітні та липні 2023 року. Контракт на їхнє будівництво було підписано у жовтні 2020 року, його загальна вартість становила $872 млн за три судна.

    При цьому, «Совкомфлот» не зміг розрахуватися за замовлення, ймовірно, через проблеми з проведенням платежів, які виникли після того, як компанія потрапила під санкції США, ЄС та Великої Британії через війну в Україні.

    Нагадаємо, що російська компанія «Совкомфлот», яка до початку війни була одним зі світових лідерів в галузі морського транспортування газу та нафтопродуктів, продає свої судна, аби виплатити борги західним кредиторам.

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    Теги: ЄС росія окупанти США санкції війна будівництво Україна окупація флот #stoprussia
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    Daewoo відмовилася будувати Росії танкери-газовози