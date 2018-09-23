США поки не вдалося досягти бажаних відносин із Росією - Помпео



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Держсекретар США Майк Помпео

«Ми намагаємося давати відсіч зловмисним діям Росії», — зазначив Помпео

Сполучені Штати, незважаючи на свої зусилля, поки не досягли бажаних відносин із РФ, оскільки Вашингтону як і раніше доводиться давати відсіч зловмисним діям Москви.

Із таким твердженням виступив держсекретар США Майкл Помпео в інтерв’ю телеканалу NBC.

«Ми намагаємося давати відсіч зловмисним діям Росії», - зазначив Помпео. «Президент намагається розвивати відносини із Росією і змінити це, але ми не досягли успіху, принаймні, на цей момент», - заявив шеф американської дипломатії. Зокрема, Помпео стверджував, що Росія «не допомагає» США у врегулюванні ситуації в Україні та Сирії.

При цьому Помпео в черговий раз підкреслив, що існують сфери, де у Вашингтона і Москви «є загальні інтереси». Зокрема, Помпео нагадав, що під час свого перебування директором ЦРУ він тісно працював із Росією з питань контртероризму. «Є різні місця в світі, щодо яких у нас є пересічні інтереси», - зазначив держсекретар, стверджуючи при цьому, що РФ керується зовсім іншими цінностями у порівнянні з США.

Помпео також відкинув припущення ведучого на тему того, що у відносинах із РФ він і Трамп виступають у ролі відповідно «поганого і хорошого поліцейського».

«Я думаю, що ми обидва намагаємося бути поліцейськими, які захищають Америку, і я вважаю, що ми досягаємо успіху в цьому», - вказав держсекретар США.

Нагадаємо, у четвер президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований на посилення дотримання режиму санкцій проти Росії.

Під санкції потрапили 33 представники міноборони та розвідки РФ.

Згодом Держдеп повідомив, хто потрапив під нові санкції проти Росії.

Раніше Трамп заявив, що США наразі не розглядає питання запровадження санкцій проти компаній, що будують газопровід «Північний потік-2», який пролягатиме дном Балтійського моря.

Джерело: УНН