США повернули Кубу до списку спонсорів тероризму

Внесення країни до «чорного списку» передбачає ряд торгівельних обмежень з боку США

Державний департамент США офіційно оголосив Кубу державою-спонсором тероризму.

Про це йдеться у заяві держсекретаря США Майка Помпео, оприлюдненій на сайті Держдепу.

Причиною такого рішення стало надання «безпечної гавані» для переховування терористів.

«Куба повертається в список держав–спонсорів тероризму після того, як вона порушила своє зобов'язання припинити підтримку тероризму в якості умови її виключення попередньою адміністрацією в 2015 році», – йдеться у заяві.

Внесення Куби до «чорного списку» забороняє іноземним державам та фізичним особам певні види торгівлі з Кубою, обмежує міжнародну допомогу США, забороняє експорт і продаж оборонної продукції і вводить певний контроль над експортом товарів подвійного призначення.

Нагадаємо, Кубу було внесено Вашингтоном у «чорний список» в 1982 році. Тоді Білий дім заявив, що кубинський уряд намагався «сприяти збройній революції в Латинській Америці за допомогою організацій, що використовують терористичні методи».