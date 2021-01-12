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    У світі

    США повернули Кубу до списку спонсорів тероризму

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    США повернули Кубу до списку спонсорів тероризму - США повернули Кубу до списку спонсорів тероризму
    США повернули Кубу до списку спонсорів тероризму

    Внесення країни до «чорного списку» передбачає ряд торгівельних обмежень з боку США

    Державний департамент США офіційно оголосив Кубу державою-спонсором тероризму.

    Про це йдеться у заяві держсекретаря США Майка Помпео, оприлюдненій на сайті Держдепу.

    Причиною такого рішення стало надання «безпечної гавані» для переховування терористів.

    «Куба повертається в список держав–спонсорів тероризму після того, як вона порушила своє зобов'язання припинити підтримку тероризму в якості умови її виключення попередньою адміністрацією в 2015 році», – йдеться у заяві.

    Внесення Куби до «чорного списку» забороняє іноземним державам та фізичним особам певні види торгівлі з Кубою, обмежує міжнародну допомогу США, забороняє експорт і продаж оборонної продукції і вводить певний контроль над експортом товарів подвійного призначення.

    Нагадаємо, Кубу було внесено Вашингтоном у «чорний список» в 1982 році. Тоді Білий дім заявив, що кубинський уряд намагався «сприяти збройній революції в Латинській Америці за допомогою організацій, що використовують терористичні методи».

    Теги: США експорт Куба тероризм уряд
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