Республіканці заблокували швидкий розгляд законопроєкту про імпічмент Трампу

Демократи внесуть резолюцію про відсторонення Трампа, згідно з 25-ю поправкою, на розгляд Палати представників вже сьогодні вранці

Республіканці заблокували законопроєкт про відсторонення президента США Дональда Трампа з посади за допомогою 25–ї поправки Конституції.

Про це повідомляє CNN.

Тепер спікер Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що демократи внесуть резолюцію на повне голосування у вівторок. Зараз Палата представників закрита до 9 ранку.

Крім того, демократи заявили, що в них вистачає голосів, щоб прийняти законопроєкт про імпічмент. Член Палати представників Девід Чичилліне говорить, що в них «є голоси, щоб прийняти« статті про імпічмент Трампу. Він очікує, що демократи «отримають підтримку з боку республіканців».

«Я вважаю, що президент має бути негайно відсторонений від посади», – сказав політик, додавши, що, поки Трамп залишається при владі, він несе «явну і реальну небезпеку».

Нагадаємо, що раніше в Конгрес США внесли резолюцію про імпічмент Трампу. Стаття звинувачення в документі тільки одна – підбурювання до заколоту. Голосування планується провести в найближчі дні.

До слова, спікер Палати представників Конгресу США й одна з лідерок демократів Ненсі Пелосі підтвердила, що в понеділок, 11 січня, на розгляд законодавців винесуть постанову щодо відсторонення Дональда Трампа від влади.

Раніше Пелосі виступила за негайне усунення Трампа від влади.

До слова, за інформацією ЗМІ, чинний глава Білого дому Дональд Трамп відмовився від ідеї балотуватися у президенти США у 2024 році.

Зазначимо, зараз Трамп готується до імпічменту і шукає захисників для судового процесу.

Також ряд представників Демократичної партії в Палаті представників і Сенаті висловилися за застосування 25–ї поправки до Конституції. Вона передбачає визнання чинного президента нездатним перебувати на посаді і його повноваження тимчасово переходять до віцепрезидента, яким є Майк Пенс.

Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес–еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.