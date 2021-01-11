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    У світі

    У США стартували навчання українських екіпажів катерів типу Island

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    Екіпажі українських &laquo;Айлендів&raquo; прибули на підготовку до США - У США стартували навчання українських екіпажів катерів типу Island
    Екіпажі українських «Айлендів» прибули на підготовку до США

    Українські екіпажі трьох катерів пройдуть 10-тижневий курс спеціальної підготовки

    11 січня стартував новий навчальний рік як у підрозділах, що дислокуються в районі Одеси, так і американського Балтимора, де наших моряків готують до несення служби на катерах типу Island.

    Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

    «Сьогодні о 7 годині ранку два екіпажі перших Island, які надійдуть до складу ВМС в цьому році, прибули до міста Балтимор, США, де пройдуть 10-тижневий курс додаткової підготовки», – йдеться у повідомленні.

    Українські військово-морські сили впорались із поставленими завданнями у 2020 році щодо поступового переходу на стандарти і процедури підготовки, які застосовуються у державах-членах НАТО. «Запровадили нову штатно-організаційну структуру, розділили функції генерування та застосування, а завдяки формуванню й набуттю спроможностей флотилії ВМС перейшли на новий рівень у бойовій підготовці корабельно-катерного складу», – зазначив контрадмірал Олексій Неїжпапа.

    Він додав, що невдовзі ВМС буде поставлено перший дивізійний комплект ракетного комплексу «Нептун», а також корабель спецпризначення «Сімферопіль», екіпаж якого наразі проходить підготовку. У США сьогодні розпочали підготовку два екіпажі патрульних катерів типу «Island», триває підготовка екіпажів десантно-штурмових катерів, які планується ввести до складу ВМС у цьому році. Так само будуть укомплектовані новими зразками озброєння підрозділи морської піхоти.

    Неїжпапа зазначив, що наразі завершуються переговори з міжнародними партнерами щодо будівництва восьми ракетних катерів, найближчим часом буде закладений корвет, а у 2022 році отримаємо першу партію катерів «Mark VI».

    Тому одним з пріоритетних завдань, акцентував командувач ВМС, є формування професійних екіпажів кораблів.

    «Адже для успішного виконання завдання потрібні дві речі: перша – командир, якому довіряє особовий склад, що здатний в будь-яких умовах приймати грамотне рішення і привести корабель до перемоги в бою, і друга – всебічне технічне і матеріальне забезпечення», – сказав контрадмірал.

    Теги: США ЗСУ НАТО корабель навчання ВМС озброєння Олексій Неїжпапа
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