США продовжили обмеження на в'їзд з Канади та Мексики

Обмеження на перетин американського кордону продовжено ще на місяць

Поточні обмеження на необов'язковий перетин кордону США з сусідніх країн закінчувалися в суботу

Сполучені Штати Америки продовжила обмеження на перетин кордону з Мексики та Канади. Заходи триватимуть як мінімум до 21 грудня.

Про це повідомляє Reuters.

Поточні обмеження на необов'язковий перетин кордону США з сусідніх країн закінчувалися в суботу, 21 листопада, і уряд США вже вирішив продовжити їх ще на місяць. Це пов'язано із зростанням захворюваності Covid-19 у країні.

Такі ж обмеження на в'їзд із США повинні продовжити і в Канаді мінімум на місяць. Обидві держави ввели взаємні обмеження на перетин кордону ще в березні для боротьби з поширенням коронавірусу.

Нагадаємо, Україна не планує закривати кордон для іноземців на тлі зростання випадків коронавірусу в країні.

Також повідомлялося, що кількість іноземних туристів в Україні зменшилася у чотири рази.