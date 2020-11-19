США продовжили обмеження на в'їзд з Канади та Мексики
Поточні обмеження на необов'язковий перетин кордону США з сусідніх країн закінчувалися в суботу
Сполучені Штати Америки продовжила обмеження на перетин кордону з Мексики та Канади. Заходи триватимуть як мінімум до 21 грудня.
Про це повідомляє Reuters.
Поточні обмеження на необов'язковий перетин кордону США з сусідніх країн закінчувалися в суботу, 21 листопада, і уряд США вже вирішив продовжити їх ще на місяць. Це пов'язано із зростанням захворюваності Covid-19 у країні.
Такі ж обмеження на в'їзд із США повинні продовжити і в Канаді мінімум на місяць. Обидві держави ввели взаємні обмеження на перетин кордону ще в березні для боротьби з поширенням коронавірусу.
Нагадаємо, Україна не планує закривати кордон для іноземців на тлі зростання випадків коронавірусу в країні.
Також повідомлялося, що кількість іноземних туристів в Україні зменшилася у чотири рази.