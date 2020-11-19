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    У світі

    США продовжили обмеження на в'їзд з Канади та Мексики

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    Обмеження на перетин американського кордону продовжено ще на місяць - США продовжили обмеження на в'їзд з Канади та Мексики
    Обмеження на перетин американського кордону продовжено ще на місяць

    Поточні обмеження на необов'язковий перетин кордону США з сусідніх країн закінчувалися в суботу

    Сполучені Штати Америки продовжила обмеження на перетин кордону з Мексики та Канади. Заходи триватимуть як мінімум до 21 грудня.

    Про це повідомляє Reuters.

    Поточні обмеження на необов'язковий перетин кордону США з сусідніх країн закінчувалися в суботу, 21 листопада, і уряд США вже вирішив продовжити їх ще на місяць. Це пов'язано із зростанням захворюваності Covid-19 у країні.

    Такі ж обмеження на в'їзд із США повинні продовжити і в Канаді мінімум на місяць. Обидві держави ввели взаємні обмеження на перетин кордону ще в березні для боротьби з поширенням коронавірусу.

    Нагадаємо, Україна не планує закривати кордон для іноземців на тлі зростання випадків коронавірусу в країні.

    Також повідомлялося, що кількість іноземних туристів в Україні зменшилася у чотири рази.

    Теги: США Канада Мексика карантин кордон коронавірус
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