Кулеба прокоментував можливість закриття кордонів України
Дмитро Кулеба заявив, що наразі питання про мораторій на в'їзд іноземців в уряді не обговорюється
Україна не планує закривати кордон для іноземців на тлі зростання випадків коронавірусу в країні. Про це у коментарі Сніданку з 1+1 заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
За його словами, наразі питання про мораторій на в'їзд до країни іноземців в уряді поки не обговорюється.
«Утім, всі ми розуміємо, якщо дійде справа до обговорення локдауну, то це питання постане. Особисто я не підтримую ідею про закриття кордонів для іноземців, тому що у нас достатньо хвороби всередині країни, а міграційний потік через кордон не такий значущий, щоб змінити ситуацію з пандемією», – наголосив голова МЗС.
За його словами, жодних вказівок щодо закриття кордонів чи заборони в'їзду деяким групам осіб його міністерство не отримувало.
В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст. Такі обмеження повинні діяти в Україні щонайменше три вихідних поспіль. Зокрема,заборонено працювати: Дозволяється робота:
В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення.
Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.
Такі обмеження повинні діяти в Україні щонайменше три вихідних поспіль.
Зокрема,заборонено працювати:
Дозволяється робота: