Кулеба прокоментував можливість закриття кордонів України

Дмитро Кулеба: Особисто я не підтримую ідею про закриття кордонів для іноземців

Дмитро Кулеба заявив, що наразі питання про мораторій на в'їзд іноземців в уряді не обговорюється

Україна не планує закривати кордон для іноземців на тлі зростання випадків коронавірусу в країні. Про це у коментарі Сніданку з 1+1 заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, наразі питання про мораторій на в'їзд до країни іноземців в уряді поки не обговорюється.

«Утім, всі ми розуміємо, якщо дійде справа до обговорення локдауну, то це питання постане. Особисто я не підтримую ідею про закриття кордонів для іноземців, тому що у нас достатньо хвороби всередині країни, а міграційний потік через кордон не такий значущий, щоб змінити ситуацію з пандемією», – наголосив голова МЗС.

За його словами, жодних вказівок щодо закриття кордонів чи заборони в'їзду деяким групам осіб його міністерство не отримувало.