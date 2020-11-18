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    Кулеба прокоментував можливість закриття кордонів України

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    Дмитро Кулеба:&nbsp;Особисто я не підтримую ідею про закриття кордонів для іноземців - Кулеба прокоментував можливість закриття кордонів України
    Дмитро Кулеба: Особисто я не підтримую ідею про закриття кордонів для іноземців
    Фото: прес-служба МЗС України

    Дмитро Кулеба заявив, що наразі питання про мораторій на в'їзд іноземців в уряді не обговорюється

    Україна не планує закривати кордон для іноземців на тлі зростання випадків коронавірусу в країні. Про це у коментарі Сніданку з 1+1 заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.  

    За його словами, наразі питання про мораторій на в'їзд до країни іноземців в уряді поки не обговорюється. 

    «Утім, всі ми розуміємо, якщо дійде справа до обговорення локдауну, то це питання постане. Особисто я не підтримую ідею про закриття кордонів для іноземців, тому що у нас достатньо хвороби всередині країни, а міграційний потік через кордон не такий значущий, щоб змінити ситуацію з пандемією», – наголосив голова МЗС.

    За його словами, жодних вказівок щодо закриття кордонів чи заборони в'їзду деяким групам осіб його міністерство не отримувало. 

    За минулу добу 17 листопада в Україні зафіксовано 12 496 нових випадків Covid-19. Також за минулу добу у Києві коронавірус виявлено у 1213 людей. Найвищий показник захворюваності на Covid-19 зафіксовано в Чернівецькій, Житомирській та Сумській областях.

    В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада.  Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. 

    Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

    Такі обмеження повинні діяти в Україні щонайменше три вихідних поспіль.

    Зокрема,заборонено працювати:

    • кафе, ресторанам, барам — вони можуть працювати на винос;
    • торговим розважальним центрам;
    • закладам культури;
    • спортзалам, фітнес-центрам.

    Дозволяється робота:

    • громадського транспорту;
    • супермаркетів, 60% площі яких відведено під торгівлю продуктами;
    • аптек, ветеринарних аптек;
    • автозаправок, але без зон харчування;
    • заклади, які надають фінансові послуги, та заклади з ремонту.

    Теги: МЗС Україна Дмитро Кулеба коронавірус
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