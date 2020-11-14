Кравчук: поки немає підстав для створення підгрупи ТКГ з повернення Україні кордону

Делегація поки конкретно не обговорювала питання створення підгрупи

Наразі питання створення підгрупи за повернення Україні контролю над кордон на Донбасі у рамках Тристоронньої контактної групи не розглядається.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

Він зауважив, що делегація поки конкретно не обговорювала це питання.

«Йдуть роздуми з цього питання. Але чи буде таке рішення прийнято – не можу сказати, тому що для цього поки немає підстав», – сказав Кравчук.

Нагадаємо, Німеччина та Франція підтримали Україну в питанні єдиного Плану дій щодо Донбасу.

Напередодні представник Росії в Тристоронній контактній групі Борис Гризлов заявив, що поданий Україною «план Кравчука» щодо врегулювання військового конфлікту на сході країни суперечить Мінським угодам.

Нагадаємо, 10 листопада повідомлялося, що мирний план України щодо Донбасу взято за основу в Тристоронній контактній групі.

До слова, Кравчук у ТКГ закликав окупантів провести обмін полоненими до кінця року.

Як відомо, 5 листопада голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Київ пропонує припинити конфлікт в ОРДЛО на початку 2021 року та провести там вибори. Голосування пропонується провести після повної демілітаризації регіону.

Того ж дня Україна оприлюднила п'ять пунктів мирного плану щодо Донбасу.

Зокрема, він передбачає виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року і лише після цього в регіоні можливо провести вибори.

З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».