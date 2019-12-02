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    У світі

    США ратифікували протокол про вступ Північної Македонії в НАТО

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    Очікується, що&nbsp;Північна Македонія офіційно вступить до НАТО&nbsp;на зустрічі лідерів Альянсу в грудні в Лондоні - США ратифікували протокол про вступ Північної Македонії в НАТО
    Очікується, що Північна Македонія офіційно вступить до НАТО на зустрічі лідерів Альянсу в грудні в Лондоні

    Країни-члени НАТО стали на крок ближче до того, щоб вітати Північну Македонію як 30-го члена НАТО

    Сполучені Штати Амеркии завершили процедуру ратифікації протоколу до Північноатлантичного договору щодо вступу Північної Македонії в НАТО.

    Про це повідомив держсекретар США Майк Помпео у Twitter.

    Він заявив, що зараз країни-члени НАТО стали на крок ближче до того, щоб вітати Північну Македонію як 30-го члена НАТО.

    «Радий оголосити про ратифікацію Сполученими Штатами протоколу про вступ Північної Македонії в НАТО. На крок ближче до того, щоб вітати Північну Македонію як 30-го члена НАТО!» - написав держсекретар США.

    Нагадаємо, у жовтні Сенат США ратифікував протокол про вступ Північної Македонії до НАТО.

    Очікується, що Північна Македонія офіційно вступить до НАТО на зустрічі лідерів Альянсу в грудні в Лондоні. Північна Македонія стане 30-м членом НАТО.

    Нагадаємо, що в лютому 2019 року країни НАТО підписали протокол про приєднання Македонії до Альянсу.
    США НАТО саміт Північна Македонія Майк Помпео Держдепартамент США
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