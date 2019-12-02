США ратифікували протокол про вступ Північної Македонії в НАТО
Країни-члени НАТО стали на крок ближче до того, щоб вітати Північну Македонію як 30-го члена НАТО
Сполучені Штати Амеркии завершили процедуру ратифікації протоколу до Північноатлантичного договору щодо вступу Північної Македонії в НАТО.
Про це повідомив держсекретар США Майк Помпео у Twitter.
Він заявив, що зараз країни-члени НАТО стали на крок ближче до того, щоб вітати Північну Македонію як 30-го члена НАТО.
«Радий оголосити про ратифікацію Сполученими Штатами протоколу про вступ Північної Македонії в НАТО. На крок ближче до того, щоб вітати Північну Македонію як 30-го члена НАТО!» - написав держсекретар США.
Нагадаємо, у жовтні Сенат США ратифікував протокол про вступ Північної Македонії до НАТО.
Очікується, що Північна Македонія офіційно вступить до НАТО на зустрічі лідерів Альянсу в грудні в Лондоні. Північна Македонія стане 30-м членом НАТО.Нагадаємо, що в лютому 2019 року країни НАТО підписали протокол про приєднання Македонії до Альянсу.