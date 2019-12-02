США ратифікували протокол про вступ Північної Македонії в НАТО



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Очікується, що Північна Македонія офіційно вступить до НАТО на зустрічі лідерів Альянсу в грудні в Лондоні

Країни-члени НАТО стали на крок ближче до того, щоб вітати Північну Македонію як 30-го члена НАТО

Сполучені Штати Амеркии завершили процедуру ратифікації протоколу до Північноатлантичного договору щодо вступу Північної Македонії в НАТО.

Про це повідомив держсекретар США Майк Помпео у Twitter.

Він заявив, що зараз країни-члени НАТО стали на крок ближче до того, щоб вітати Північну Македонію як 30-го члена НАТО.

«Радий оголосити про ратифікацію Сполученими Штатами протоколу про вступ Північної Македонії в НАТО. На крок ближче до того, щоб вітати Північну Македонію як 30-го члена НАТО!» - написав держсекретар США.

Нагадаємо, у жовтні Сенат США ратифікував протокол про вступ Північної Македонії до НАТО.

Очікується, що Північна Македонія офіційно вступить до НАТО на зустрічі лідерів Альянсу в грудні в Лондоні. Північна Македонія стане 30-м членом НАТО.

Нагадаємо, що в лютому 2019 року країни НАТО підписали протокол про приєднання Македонії до Альянсу.