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    У світі

    Північна Македонія до кінця року стане членом НАТО - Помпео

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    <p>Держсекретар США Майк Помпео 4 жовтня відвідав Північну Македонію</p> - Північна Македонія до кінця року стане членом НАТО - Помпео

    Держсекретар США Майк Помпео 4 жовтня відвідав Північну Македонію

    Помпео висловив упевненість, що американські законодавці ратифікують вступ балканської країни до оборонного Альянсу в найближчі місяці

    Державний секретар США Майк Помпео очікує, що Північна Македонія стане 30-м членом НАТО до кінця року.

    Про це керівник американського зовнішньополітичного відомства заявив 4 жовтня в місті Охрид, де зустрівся з прем’єрміністром Північної Македонії Зораном Заєвим.

    Помпео висловив упевненість, що американські законодавці ратифікують вступ балканської країни до оборонного Альянсу в найближчі місяці.

    «Я переконаний, що Північна Македонія буде сильним союзником по НАТО, і я впевнений, що Сенат США цієї осені схвалить протокол про членство, і ми офіційно вітатимемо вас в Альянсі», – наголосив Помпео після зустрічі із Заєвим.

    Заєв заявив, що найближчими днями очікує «добрих новин від Брюсселя» для країни, яка поклала в основу свого зовнішньополітичного курсу вступ до Європейського союзу та НАТО.

    «Членство в НАТО означає досягнення історичної мети. Це велика користь для нашої країни та для всього регіону», – сказав Заєв.

    Шлях Північної Македонії до членства в обох організаціях став відкритим після того, як Скоп’є домовилося з Грецією щодо офіційної назви країни, яка свого часу входила до складу Югославії. Афіни заперечували проти назви «Македонія», оскільки вважали, що це є претензією на однойменний грецький регіон.

    Раніше повідомлялося, що Європейський союз розпочинає офіційні переговори про приєднання Албанії та Північної Македонії.

    Джерело: Радіо Свобода

    США НАТО політика Брюссель Північна Македонія Майк Помпео Держдепартамент США
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