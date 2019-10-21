Президент Франції Макрон зрадив Албанію та Північну Македонію

Ірина Геращенко Народний депутат України

Ірина Геращенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Що буде з європейською підтримкою України, коли пані Меркель залишить велику політику?

Рік тому Македонія, що взяла на себе зобов‘язання змінити назву країни заради вступу до ЄС, дуже важко виконала цю вимогу. Правлячій партії і парламенту вдалося, попри референдум і протести, продемонструвати Брюселю державницьку позицію. Країна отримала нову назву - Північна Македонія.

Й ось... нове обличчя європейської і світової політики, президент Франції Е. Макрон, який до того вже неодноразово засвітився в компліментах Путіну..., заявив, що переговори про вступ Північної Македонії й Албанії до ЄС не на часі і відтерміновується.

Це величезна історична помилка і зрада Балкан. Очевидно, що такі події викликали серйозну політичну кризу в самій Північній Македонії і тепер там знову піднімають голову проросійські сили.

Новим обличчям світової політики не бракує шарму і чарівних посмішок, але... є дефіцит далекоглядності і мудрості, та й вміння тримати позицію. Франція вже якось заблокувала отримання Україною і Грузією ПДЧ на саміті НАТО в Бухаресті. Результатом стала російська агресія проти наших країн. В мене немає сумніву, що відмова в членстві в ЄС двом країнам призведе до загострення ситуації на Балканах і посилення там проросійських сил, які вкладають мільйони доларів, аби тримати цей регіон в зоні свого впливу.

Багато українських політиків намагалися наслідувати Макрона - його молодість, новизну, імпозантність, легкість. Краще б всі вони виховували в собі відповідальність і лідерство.

Й з великою тривогою чекаю нормандської зустрічі. Троє проти одного? Чи хоча б двоє навпроти двох? Й що буде з європейською підтримкою України, коли пані Меркель залишить велику політику?

Джерело: блог Ірини Геращенко

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