США: відповідальність за прогрес на Донбасі зараз лежить повністю на Росії



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Відповідальність зараз лежить повністю на Росії, яка має забезпечити прогрес у виконанні своїх зобов’язань в рамках Мінських домовленостей

У США визнають, що розпалений Росією конфлікт на сході України ще далекий від завершення

Українська влада продемонструвала політичну волю до переговорів щодо припинення розпаленого Росією конфлікту на Донбасі, тепер відповідальність лежить повністю на РФ, яка має виконати свої зобов’язань в рамках Мінських домовленостей.

Про це заявив політичний радник Місії США при ОБСЄ Грегорі Макріс на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер, 14 листопада, у Відні, повідомляє «Укрінформ».

«Попри те, що останні позитивні зрушення (завершення розведення сил в Петрівському, триваюче розмінування в Золотому та будівництво моста в Станиці Луганській – ред.) обнадіюють, розпалений Росією конфлікт на сході України ще далекий від завершення, і потрібно ще багато зробити, якщо сторони хочуть досягти справжнього і тривалого миру. Відповідальність зараз лежить повністю на Росії, яка має забезпечити прогрес у виконанні своїх зобов’язань в рамках Мінських домовленостей», - заявив він.

Американський дипломат наголосив, що президент України Володимир Зеленський та його Адміністрація «продемонстрували політичну волю до переговорів щодо припинення конфлікту».

«Росія повинна зробити те ж саме і конструктивно підходити до вже давно назрілої зустрічі на найвищому рівні Нормандської четвірки», - заявив представник місії США в ОБСЄ.

Зазначимо, що 12 листопада у Мінську заявили про «зняття усіх перешкод» для зустрічі в нормандському форматі.

Нагадаємо, на вимогу Росії радники президентів Нормандської четвірки напрацювали і погодили документ, який має бути підписано на саміті.

До слова, глава МЗС Вадим Пристайко заявляв, що не може оголосити дати зустрічі у «нормандському форматі», але вони є.

Як повідомлялося, лідери України, Німеччини, Франції та Російської Федерації можуть провести спільну зустріч 24 чи 26 листопада.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч Нормандської четвірки відбудеться після розведення сил на Донбасі на трьох ділянках.