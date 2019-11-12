У Мінську заявили про «зняття усіх перешкод» для зустрічі в нормандському форматі



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Українська сторона запропонувала провести відеоконференцію гуманітарної підгрупи 13 листопада

На засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську знято всі перешкоди на шляху до зустрічі найближчим часом у нормандському форматі на найвищому рівні.

Про це повідомила у Facebook речниця представника України в ТКГ, експрезидента Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Сьогодні на засіданні Тристоронньої контактної групи було знято всі перешкоди на шляху до зустрічі у нормандському форматі на найвищому рівні - розведення сил та засобів в районі н.п. Золоте, Петрівське та Станиця Луганська стало останніми кроками в цьому напрямку. Проведення зустрічі лідерів країн нормандської четвірки найближчим часом прискорить вирішення всіх актуальних питань з врегулювання конфлікту», - повідомила вона.

Оліфер також зазначила, що оскільки в Мінську з технічних причин не відбулося засідання гуманітарної підгрупи, українська сторона наполягала на проведенні 13 листопада відеоконференції цієї підгрупи.