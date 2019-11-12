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    У Мінську заявили про «зняття усіх перешкод» для зустрічі в нормандському форматі

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    У Мінську заявили про «зняття усіх перешкод» для зустрічі в нормандському форматі

    Українська сторона запропонувала провести відеоконференцію гуманітарної підгрупи 13 листопада

    На засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську знято всі перешкоди на шляху до зустрічі найближчим часом у нормандському форматі на найвищому рівні.

    Про це повідомила у Facebook речниця представника України в ТКГ, експрезидента Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

    «Сьогодні на засіданні Тристоронньої контактної групи було знято всі перешкоди на шляху до зустрічі у нормандському форматі на найвищому рівні - розведення сил та засобів в районі н.п. Золоте, Петрівське та Станиця Луганська стало останніми кроками в цьому напрямку. Проведення зустрічі лідерів країн нормандської четвірки найближчим часом прискорить вирішення всіх актуальних питань з врегулювання конфлікту», - повідомила вона.

    Оліфер також зазначила, що оскільки в Мінську з технічних причин не відбулося засідання гуманітарної підгрупи, українська сторона наполягала на проведенні 13 листопада відеоконференції цієї підгрупи.
    Нагадаємо, на вимогу Росії радники президентів Нормандської четвірки напрацювали і погодили документ, який має бути підписано на саміті.

    До слова, глава МЗС Вадим Пристайко заявляв, що не може оголосити дати зустрічі у «нормандському форматі», але вони є.

    Як повідомлялося, лідери України, Німеччини, Франції та Російської Федерації можуть провести спільну зустріч 24 чи 26 листопада.

    Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч «нормандської четвірки» відбудеться після розведення сил на Донбасі на трьох ділянках.

    Раніше у Кремлі заявляли, що поки зарано говорити про проведення зустрічі лідерів «нормандської четвірки» до кінця року.

    Нормандська четвірка бойовики на Донбасі Мінські угоди розведення військ на Донбасі
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