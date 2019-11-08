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    «Вийти з Мінських угод вже сьогодні». Партія Вакарчука оприлюднила різку заяву

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    <p>Керманичі &laquo;Голосу&raquo; Святослав Вакарчук і Сергій Рахманін&nbsp;вважають, що єдиний ефективний шлях для України сьогодні &mdash; це вийти з Мінських угод і заморозити ситуацію до посилення власних позицій</p> - «Вийти з Мінських угод вже сьогодні». Партія Вакарчука оприлюднила різку заяву

    Керманичі «Голосу» Святослав Вакарчук і Сергій Рахманін вважають, що єдиний ефективний шлях для України сьогодні — це вийти з Мінських угод і заморозити ситуацію до посилення власних позицій

    На переконання політсили, наразі у України немає ні дипломатичної, ні військової можливості повернути тимчасово окуповані території Криму та Донбасу на своїх умовах

    Партія «Голос» виступила за вихід України з Мінських угод, які були укладені для врегулювання конфлікту та припинення вогню на Донбасі. Відповідна заява опублікована на сторінці «Голосу» у Facebook.

    На переконання політсили, наразі у України немає ні дипломатичної, ні військової можливості повернути тимчасово окуповані території Криму та Донбасу на своїх умовах.

    У партії зазначили, що легітимізований Мінськими домовленостями російський план перетворення Донбасу на підконтрольну Кремлю автономію в складі України несе ризик втрати незалежності та суверенітету України.

    «Ми вважаємо, що єдиний ефективний шлях для України сьогодні — це вийти з Мінських угод і заморозити ситуацію до посилення власних позицій», — заявили у партії Святослава Вакарчука.

    У партії «Голос» вважають, що після виходу з Мінських угод українська влада має «навести лад на внутрішньому фронті» — вирішити економічні проблеми, побороти корупцію, посилити обороноздатність та підготувати мирний план на своїх умовах.

    «Україна має перегрупуватись і зібрати сили, щоб повернути втрачені території та людей, які стали заручниками агресора. Повернути в тому числі ментально», — наголосили у партії.

    Як відомо, Тристороння контактна група узгодила датою початку відведення сил і засобів на ділянці розведення в районі Петрівського суботу, 9 листопада. 

    Українські військові заявили, що готові до розведення сил у Петрівському.

    Напередодні Міноборони заявило, що незаконні збройні формування Російської Федерації мінують території поблизу лінії розмежування, в тому числі так звану «сіру зону» на Донбасі.

    Помічник президента України Андрій Єрмак, представники українського уряду та посли іноземних держав відвідали українські позиції в районі населеного пункту Богданівка (Петрівське) Донецької області, де має відбутися черговий етап розведення сил і засобів.

    Мінські угоди Міноборони партії Україна окуповані території партія Голос
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