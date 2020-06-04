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    У світі

    США заборонять польоти літаків з Китаю

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    США не прийматимуть пасажирські літаки з Китаю - США заборонять польоти літаків з Китаю
    США не прийматимуть пасажирські літаки з Китаю

    Китай не задовольнив запит United Airlines і Delta Airlines про відновлення польотів у Китай цього місяця

    США заборонять китайським пасажирським перевізникам літати до Сполучених Штатів, починаючи з 16 червня.

    Таким чином Вашингтон тисне на Пекін, щоб авіакомпанії США відновили польоти в Китай, які були припинені під час пандемії коронавірусу.

    Департамент транспорту США оголосив 3 червня, що Китай порушив угоду між двома країнами, що стосується польотів авіакомпаній один одного.

    Рішення ухвалили після того, як Китай не задовольнив запит United Airlines і Delta Airlines про відновлення польотів у Китай цього місяця. Авіакомпанії призупинили свої польоти в Китай на початку року через епідемію коронавірусу, яка почалася в цій країні і поширилася світом.

    До пандемії між США і Китаєм виконувалося близько 325 пасажирських рейсів на тиждень, в тому числі рейси United, Delta і American Airlines.

    У той час як американські перевізники припинили свої польоти, до середини лютого китайські авіакомпанії продовжували літати між двома країнами приблизно 20 разів на тиждень і збільшили цей показник до 34 рейсів на тиждень до середини березня, заявила американська сторона.

    Департамент транспорту заявив, що продовжить взаємодію зі своїми китайськими колегами і може змінити або відкликати нинішнє рішення в будь-який час.

    Цей крок є ще однією ескалацією напруженості між США і Китаєм, чиї відносини в останні місяці погіршилися через пандемію коронавірусу і ухвалення Пекіном закону про нацбезпеку Гонконгу.

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