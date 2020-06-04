SpaceX відправить ще більше інтернет-супутників у космос



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SpaceX відправить ще більше інтернет-супутників у космос

Запуск зі стартового комплексу на мисі Канаверал запланований на 3 червня о 9:25 p.m. EDT (4:25 за київським часом)

Компанія Ілона Маска SpaceX запланувала запуск ракети Falcon 9 з черговою партією інтернет-супутників системи Starlink.

Про це йдеться у Twitter SpaceX.

Запуск зі стартового комплексу на мисі Канаверал запланований на 3 червня о 9:25 p.m. EDT (4:25 за київським часом). За прогнозом компанії є 60% що погода не завадить запуску.

Targeting today, June 3 at 9:25 p.m. EDT for Falcon 9 launch of 60 Starlink satellites from SLC-40. Weather is 60% favorable, and webcast will go live about 10 minutes before liftoff https://t.co/bJFjLCzWdK — SpaceX (@SpaceX) June 3, 2020

Резервна дата старту 4 червня о 9:03 p.m. EDT (4:03 за київським часом).

Як відомо, у суботу, 30 травня, о 22:22 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал в штаті Флорида відбувся запуск на станцію МКС ракети Falcon 9 з частково багаторазовим пілотованим кораблем Crew Dragon.

Президент США Дональд Трамп назвав запуск Crew Dragon «тріумфальним поверненням до зірок».

31 травня астронавти, які прибули на Міжнародну космічну станцію на кораблі Crew Dragon, приєдналися до екіпажу станції.