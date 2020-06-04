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    У світі

    SpaceX відправить ще більше інтернет-супутників у космос

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    SpaceX відправить ще більше інтернет-супутників у космос - SpaceX відправить ще більше інтернет-супутників у космос
    SpaceX відправить ще більше інтернет-супутників у космос

    Запуск зі стартового комплексу на мисі Канаверал запланований на 3 червня о 9:25 p.m. EDT (4:25 за київським часом)

    Компанія Ілона Маска SpaceX запланувала запуск ракети Falcon 9 з черговою партією інтернет-супутників системи Starlink.

    Про це йдеться у Twitter SpaceX.

    Запуск зі стартового комплексу на мисі Канаверал запланований на 3 червня о 9:25 p.m. EDT (4:25 за київським часом). За прогнозом компанії є 60% що погода не завадить запуску.

    Резервна дата старту 4 червня о 9:03 p.m. EDT (4:03 за київським часом).

    Як відомо, у суботу, 30 травня, о 22:22 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал в штаті Флорида відбувся запуск на станцію МКС ракети Falcon 9 з частково багаторазовим пілотованим кораблем Crew Dragon.

    Президент США Дональд Трамп назвав запуск Crew Dragon «тріумфальним поверненням до зірок».

    31 травня астронавти, які прибули на Міжнародну космічну станцію на кораблі Crew Dragon, приєдналися до екіпажу станції.

    США космос SpaceX Falcon
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