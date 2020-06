SpaceX відправить ще більше інтернет-супутників у космос

Запуск зі стартового комплексу на мисі Канаверал запланований на 3 червня о 9:25 p.m. EDT (4:25 за київським часом)

Компанія Ілона Маска SpaceX запланувала запуск ракети Falcon 9 з черговою партією інтернет-супутників системи Starlink.

Про це йдеться у Twitter SpaceX.

Запуск зі стартового комплексу на мисі Канаверал запланований на 3 червня о 9:25 p.m. EDT (4:25 за київським часом). За прогнозом компанії є 60% що погода не завадить запуску.

Targeting today, June 3 at 9:25 p.m. EDT for Falcon 9 launch of 60 Starlink satellites from SLC-40. Weather is 60% favorable, and webcast will go live about 10 minutes before liftoff https://t.co/bJFjLCzWdK