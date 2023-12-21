США заявили, що КНДР передала Росії понад тисячу контейнерів з боєприпасами

У США вважають, що Пхеньян в обмін на боєприпаси хоче отримати від Росії інші військові технології

Американська сторона отримала інформацію, підтверджену супутниковими знімками, що Північна Корея відправила до Росії понад тисячу контейнерів з боєприпасами. Про це повідомила під час онлайн-брифінгу посол США при НАТО Джуліан Сміт, передає Укрінформ.

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«Ми маємо свіжу інформацію про те, що КНДР недавно постачила додаткову зброю до Росії для використання у поточному конфлікті в Україні. За нашими даними, Північна Корея передала РФ понад тисячу контейнерів з військовим обладнанням та боєприпасами», – зазначила представниця США.

Також Сміт повідомила про наявність супутникових знімків, на яких видно переміщення цих контейнерів з Північної Кореї до Росії на вантажних суднах.

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«Ми рішуче засуджуємо КНДР за передачу росіянам такого озброєння, яке, безсумнівно, буде використано для атак на український народ, українські міста, а також у подальшій незаконній війні РФ», – зауважила Сміт.

За її словами, у США вважають, що Пхеньян в обмін на боєприпаси хоче отримати від Росії інші військові технології. Не виключено, що в цьому «списку бажань» Пхеньяна є винищувачі, ракети земля-повітря, бронетехніка, обладнання для виробництва балістичних ракет та інші озброєння.

Сміт підкреслила, що Сполучені Штати продовжать стежити за розвитком ситуації та виявляти будь-які спроби поставити в Росію озброєння.