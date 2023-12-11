ЗСУ просуваються на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW

Українські війська зберігають позиції на лівому березі річки Дніпро та завдають ударів по російським позиціям у цьому районі

На лівому березі Дніпра Херсонщини Сили оборони продовжують наземні операції, утримують позиції. За попередньою інформацією, українські військові вже контролюють весь острів Великий Потьомкін (на південний захід від Херсона). Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військ

Російські війська продовжували локальні наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна 10 грудня, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Генштаб України повідомив, що українські війська відбили щонайменше сім російських атак на Куп'янському напрямку поблизу Сіньківки, Петропавлівки та Новоселовського; і щонайменше п'ять російських атак на Лиманському напрямі поблизу Макіївки, Тернів та Серебрянського лісництва.

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ISW повідомляє, що російські війська провели наземні атаки на північний схід від Бахмута 10 грудня, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки в районі Веселого.

Російські війська продовжили наступальні дії на захід і на південь від Бахмута 10 грудня і нещодавно досягли підтверджених успіхів. Відеозапис із геолокацією, опублікований 10 грудня, показує, що російські війська просунулися на північ від Хромового.

Додаткові відеозаписи з геолокацією, опубліковані 9 грудня, показують, що російські війська просунулися на північ і на південний схід від Богданівки.

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Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили щонайменше 14 російських атак поблизу Григорівки, Богданівки, Івановського, Кліщіївки та Андріївки.

ISW виявив, що російські війська продовжили наступальні операції під Авдіївкою 10 грудня і нещодавно підтвердили наступ.

Відеозапис із геолокацією, опублікований 9 грудня, показує, що російські війська просунулися на схід від Степового.

Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили щонайменше 39 російських атак на схід від Новобахмутівки, поблизу Степового, Авдіївки та Первомайського; на південь від Тоненького та Сєверного.

Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили щонайменше 14 російських атак поблизу Мар'їнки, Побєди, Новомихайлівки та на південний схід від Вугледару.

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Російські війська продовжили наземні атаки в районі кордону Донецької та Запорізької областей 10 грудня, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

За повідомленнями українського Генштабу, українські війська відбили три російські атаки на захід від Роботиного та поблизу Новопокровки.

Українські війська продовжили наземні операції на лівому березі Херсонської області 10 грудня.

Український Генштаб повідомив, що українські війська зберігають позиції на лівому березі річки Дніпро та завдають ударів по російським позиціям у цьому районі.

Російський військовий блогер заявив, що українські війська захопили нові позиції на острові Великий Потьомкін (на південний захід від міста Херсон), хоча ISW оцінює, що українські сили вже контролюють весь острів.

Раніше повідомлялося, що окупанти не відмовляються від повторної окупації Куп’янська Харківської області. Для цього вони намагаються вийти на рубежі населеного пункту Синьківка для створення майбутнього плацдарму для наступу.