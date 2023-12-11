Британія передасть Україні два військові кораблі

Кораблі будуть передані України з метою підвищення морських можливостей України

Сьогодні міністерство оборони Великої Британії підтвердить передачу двох тральщиків для розмінування Королівських ВМС.

Про це повідомляє міністерство оборони Великобританії.

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Два таких кораблі Sandown (MCMV) будуть передані зі складу британських ВМС Збройним силам України з метою підвищення морських можливостей України.

«Зміцнення морських можливостей ЗСУ, зокрема протидія загрозі з боку російських морських мін, допоможе відновити морський експорт України», – заявив міністр оборони Грант Шаппс.

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Зазначається, що кораблі буде закуплено Україною за допомогою експортно-кредитного агентства Великобританії.

«Ці кораблі нададуть життєво важливий потенціал Україні, який допоможе врятувати життя на морі та відкрити життєво важливі експортні маршрути, які були серйозно обмежені з того часу, як Путін почав своє незаконне повномасштабне вторгнення», – сказав Шаппс.

Кораблі класу Sandown оснащені двома дизельними двигунами, які забезпечують максимальну швидкість 31.4 км/год. Судна оснащені тралами для пошуку та знешкодження мін. Крім того, вони мають зенітне та протичовнове озброєння. Кораблі класу Sandown знаходяться на озброєнні ВМС Великобританії, Австралії, Нової Зеландії та Сінгапуру.

Раніше повідомлялося, що Британія та Норвегія очолили нову «морську коаліцію» для допомоги Україні. Нове об'єднання країн постачатиме кораблі та інші транспортні засоби ЗСУ для зміцнення здібностей ведення бойових дій на морі.