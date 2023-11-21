Глава УГКЦ розповів про «найдешевшу в світі» зброю, яку використовує Росія проти України

«На окупованих територіях російський агресор знову вбиває голодом кожного, хто відмовляється брати хліб з його загарбницьких рук»

Голодомор 1932-33 років в Україні був зброєю масового знищення, яку використав сталінський режим проти українського народу. Про це сказав глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук під час спеціальної події Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну». Інформаційним спонсором форуму є «Главком».

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«90 років тому сталінський режим використав вперше голод як зброю. А зважаючи на масштаби цієї трагедії, на ті мільйони життів, якими сталінський режим вкрив українську землю, ми починаємо розуміти, що це була зброя масового знищення. Можливо, найдешевша у світі... Ми теж розуміємо, що такого типу злочин став наслідком знищення суверенної, незалежної Української держави», – сказав він.

Митрополит Київський зазначив, що сьогодні російський окупант намагається все, до чого дотикається його рука, перетворити на зброю, у тому числі і продовольство.

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«Ми є свідками того, як на окупованих територіях російський агресор знову вбиває голодом кожного, хто відмовляється брати хліб з його загарбницьких рук... Тому думати про безпеку, згадуючи про Голодомор-геноцид, – це є особливе завдання», – додав він.

Нагадаємо, згідно з новими доказами, зібраними експертами з прав людини, Росія активно готувалася до викрадення запасів зерна і голоду українського населення за кілька місяців до того, як диктатор Володимир Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення.