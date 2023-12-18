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Нова ракета, запущена КНДР, могла б долетіти до США – віце-міністр оборони Японії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Нова ракета, запущена КНДР, могла б долетіти до США – віце-міністр оборони Японії
Міжконтинентальна балістична ракета, запущена КНДР, має велику дальність
фото із відкритих джерел

 Дальність балістичної ракети класу ICBM може перевищувати 15 тис. км

За даними Міністерства оборони Японії, близько 8:24 ранку 18 грудня міжконтинентальна балістична ракета була випущена на північний схід з околиць Пхеньяна, столиці Північної Кореї. Про це пише ресурс NHK.

Запущена КНДР міжконтинентальна балістична ракета перебувала в польоті 73 хвилини, заявив парламентський віце-міністр оборони Японії Сінго Міяке. За його словами, за цей час ракета подолала дистанцію в 1 тис. км при максимальній висоті польоту в 6 тис. км. При запуску звичайною траєкторією її дальність може перевищити 15 тис. км, тобто покрити всю територію США.

«Це перший випадок з липня, коли Північна Корея здійснила запуск балістичної ракети класу ICBM, і Міністерство оборони аналізує мету запуску та продовжує спостереження та моніторинг ракети. «Залежно від ваги боєголовки дальність може перевищувати 15 тис. км», – зазначив Міяке.

Раніше КНДР запустила балістичну ракету у бік Японії. У японському Міністерстві оборони зазначили, що об'єкт продовжував політ понад 12 хвилин після запуску, що є доказом великої дальності. За їхніми словами, це вже другий пуск з боку КНДР за останню добу – приблизно на день раніше Пхеньян також здійснив запуск ракети, яка пролетіла близько 400 км при максимальній висоті польоту 50 км, після чого впала в Японське море на схід від Корейського півострова.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда повідомив, що поки що повідомлень про збитки немає, зараз влада чекає детального звіту про інцидент. Після цього буде скликано пораду нацбезпеки з приводу того, що сталося.

Раніше Північна Корея заявила про успішний запуск балістичної ракети із супутником-шпигуном на борту. Про це повідомляє Reuters.За повідомленням державного інформаційного агентства Північної Кореї, супутник «Маліген-1» був виведений на орбіту за допомогою ракети «Чолліма-1», запущеної з космодрому Сохе.

Зазначається, що Кім Чен Ин особисто спостерігав за цим запуском. Північна Корея також оголосила про плани космічного агентства надсилати декілька інших супутників-шпигунів для подальшого спостереження за Південною Кореєю та іншими регіонами.

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Теги: міністр Японія політ Північна Корея ракета влада

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