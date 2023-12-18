Нова ракета, запущена КНДР, могла б долетіти до США – віце-міністр оборони Японії

Дальність балістичної ракети класу ICBM може перевищувати 15 тис. км

За даними Міністерства оборони Японії, близько 8:24 ранку 18 грудня міжконтинентальна балістична ракета була випущена на північний схід з околиць Пхеньяна, столиці Північної Кореї. Про це пише ресурс NHK.

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Запущена КНДР міжконтинентальна балістична ракета перебувала в польоті 73 хвилини, заявив парламентський віце-міністр оборони Японії Сінго Міяке. За його словами, за цей час ракета подолала дистанцію в 1 тис. км при максимальній висоті польоту в 6 тис. км. При запуску звичайною траєкторією її дальність може перевищити 15 тис. км, тобто покрити всю територію США.

«Це перший випадок з липня, коли Північна Корея здійснила запуск балістичної ракети класу ICBM, і Міністерство оборони аналізує мету запуску та продовжує спостереження та моніторинг ракети. «Залежно від ваги боєголовки дальність може перевищувати 15 тис. км», – зазначив Міяке.

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Раніше КНДР запустила балістичну ракету у бік Японії. У японському Міністерстві оборони зазначили, що об'єкт продовжував політ понад 12 хвилин після запуску, що є доказом великої дальності. За їхніми словами, це вже другий пуск з боку КНДР за останню добу – приблизно на день раніше Пхеньян також здійснив запуск ракети, яка пролетіла близько 400 км при максимальній висоті польоту 50 км, після чого впала в Японське море на схід від Корейського півострова.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда повідомив, що поки що повідомлень про збитки немає, зараз влада чекає детального звіту про інцидент. Після цього буде скликано пораду нацбезпеки з приводу того, що сталося.

Раніше Північна Корея заявила про успішний запуск балістичної ракети із супутником-шпигуном на борту. Про це повідомляє Reuters.За повідомленням державного інформаційного агентства Північної Кореї, супутник «Маліген-1» був виведений на орбіту за допомогою ракети «Чолліма-1», запущеної з космодрому Сохе.

Зазначається, що Кім Чен Ин особисто спостерігав за цим запуском. Північна Корея також оголосила про плани космічного агентства надсилати декілька інших супутників-шпигунів для подальшого спостереження за Південною Кореєю та іншими регіонами.