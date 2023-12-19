Росія почала погрожувати Фінляндії і викликала посла на розмову

Захарова заявила, що фінська влада понесе відповідальність за «перетворення зони добросусідства в цьому регіоні на зону можливої конфронтації»

Москву налякало нарощування військового потенціалу НАТО на кордоні з РФ

Міністерство закордонних справ країни агресорки 19 грудня викликало посла Фінляндії в Москві на розмову. Російська сторона заявила, що «не залишить без відповіді» нарощування військового потенціалу НАТО на кордоні з РФ. Про це заявила представниця МЗС Росії Марія Захарова у зв'язку зі схваленням угоди про оборонне співробітництво між Фінляндією і США.

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Захарова заявила, що угода «загрожує безпеці Російської Федерації», тому РФ застосує «необхідних заходів для протидії агресивним рішенням Фінляндії та її натовських союзників».

Захарова сказала, що фінська влада понесе відповідальність за «перетворення зони добросусідства в цьому регіоні на зону можливої конфронтації».

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Нагадаємо, в інтерв’ю російський диктатор Володимир Путін пригрозив Фінляндії «проблемами» через вступ країни до НАТО. При цьому Путін запевнив, що нібито не хоче конфлікту з НАТО.

До слова, уряд Фінляндії 14 грудня ухвалив рішення закрити пропускні пункти на східному кордоні з Росією через нелегальних мігрантів.