Виробники зброї заявили про глобальний дефіцит пороху
Найближчим часом суттєво зростуть ціни на боєприпаси
Стало відомо про глобальний дефіцит пороху. Про це повідомляє Newsweek, посилаючись на компанію Vista Outdoor, котра керує багатьма підприємствами з виробництва вогнепальної зброї.
Представники пресслужби заявили, що найближчим часом суттєво зростуть ціни на боєприпаси. Віце-президент з продажу Sporting Products Бретт Нельсон пояснив, що цьому сприяють воєнні конфлікти, які зараз відбуваються у світі.
«Наші постачальники повідомили нас про безпрецедентний попит і очікувану глобальну нестачу пороху, і, таким чином, суттєво збільшили наші ціни», – заявив бізнесмен.
Раніше Україна і США підписали меморандум про спільне виробництво зброї та обмін технічними даними. Відповідну декларацію підписали Пентагон, Міністерство оборони України й Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.
Також Білий дім відповів, чи зможуть США надавати зброю Україні без нового фінансування.
Нагадаємо, що в США точаться дебати між республіканцями та демакратами щодо схвалення нової допомоги для України. Перші вимагають поєднати це питання з вирішенням внутрішньополітичної проблеми на кордоні з Мексикою.
Раніше The Washington Post писало, що більша частина військової допомоги США для України витрачається безпосередньо у Сполучених Штатах. Кошти, які законодавці схвалюють для озброєння України, використовуються в США для створення нової зброї або заміни зброї, відправленої до Києва з американських запасів.
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