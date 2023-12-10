Виробники зброї заявили про глобальний дефіцит пороху

Дефіциту боєприпасів сприяють воєнні конфлікти, які зараз відбуваються у світі

Найближчим часом суттєво зростуть ціни на боєприпаси

Стало відомо про глобальний дефіцит пороху. Про це повідомляє Newsweek, посилаючись на компанію Vista Outdoor, котра керує багатьма підприємствами з виробництва вогнепальної зброї.

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Представники пресслужби заявили, що найближчим часом суттєво зростуть ціни на боєприпаси. Віце-президент з продажу Sporting Products Бретт Нельсон пояснив, що цьому сприяють воєнні конфлікти, які зараз відбуваються у світі.

«Наші постачальники повідомили нас про безпрецедентний попит і очікувану глобальну нестачу пороху, і, таким чином, суттєво збільшили наші ціни», – заявив бізнесмен.

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Раніше Україна і США підписали меморандум про спільне виробництво зброї та обмін технічними даними. Відповідну декларацію підписали Пентагон, Міністерство оборони України й Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

Також Білий дім відповів, чи зможуть США надавати зброю Україні без нового фінансування.

Нагадаємо, що в США точаться дебати між республіканцями та демакратами щодо схвалення нової допомоги для України. Перші вимагають поєднати це питання з вирішенням внутрішньополітичної проблеми на кордоні з Мексикою.

Раніше The Washington Post писало, що більша частина військової допомоги США для України витрачається безпосередньо у Сполучених Штатах. Кошти, які законодавці схвалюють для озброєння України, використовуються в США для створення нової зброї або заміни зброї, відправленої до Києва з американських запасів.