Стала відома найбагатша родина у світі

Bloomberg: найбагатшою сім'єю у 2021 році стали власники мережі Walmart

Список найбагатших сімей світу за версією Bloomberg в 2021 році очолила сім'я Уолмат. Стан власників найбільшої в світі мережі оптової та роздрібної торгівлі Walmart оцінюється в $238,2 млрд.

Сім'я володіє понад 10 тис. магазинів по всьому світу. Виручка її компанії становить $559млрд. Успіх Walmart зробив сім'ю з Арканзасу багатшими, ніж Джефф Безос і Ілон Маск.

Також в топ-3 увійшли сім'я Марс, що володіє компанією з виробництва кондитерських виробів Mars, і сім'я Кох, власники американської нафтохімічної корпорації Koch Industrues.

У рейтинг включили всього 25 сімей. За даними Bloomberg, їх сукупний статок оцінюється в $1,7 трлн. Це на 22% більше ніж у 2020 році.

До слова, раніше, Космічний корабель New Shepard у вівторок, 21 липня, здійснив перший успішний комерційний політ у космос. На борту перебувають мільярдер Джеф Безос – власник компанії Blue Origin, якій належить New Shepard, а також наймолодша і найстарша людина, які коли-небудь були в космосі.

Нагадаємо, Ріанна стала найбагатшою музиканткою у світі: за підрахунками журналу Forbes, її статки становлять 1,7 млрд доларів. Втім, більшу частину доходів їй приніс зовсім не музичний бізнес, який водночас допоміг їй завоювати всесвітню популярність.

Як повідомляють експерти Forbes, основна частина статків 33-річної Ріанни – капіталізація компанії з виробництва косметики Fenty Beauty. Співачці належать 50% пакету акцій в цьому бізнесі, які оцінюються в 1,4 млрд доларів.