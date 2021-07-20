Космічні туристи: найбагатший чоловік планети Безос летить у космос (відео)

У космосі побуває найстаріша і наймолодша людина за всю історію

Полетить екіпаж аматорів на розробленій компанією Безоса ракеті New Shepard

Найбагатший чоловік планети за версією журналу Forbes і засновник компанії «Амазон» – Джефф Безос сьогодні, 20 липня, полетить у космос. Старт заплановано на 16:00 за київським часом. На облавку не буде жодного професійного космонавта. Супроводжувати Джеффа будуть його брат – Марк Безос, 82-річна американська льотчиця Воллі Фанк і посол доброї волі Воллі Фанк, а також 18-річний студент Олівер Дейма.

Полетить екіпаж аматорів на розробленій компанією Безоса ракеті New Shepard, повідомляє blueorigin.com.

Вони разом провели тренування у навчальних симуляторах і готові до старту. День польоту обрали невипадково, бо саме 20 липня американці висадилися на Місяці. Один із тренувальних командних модулів місії «Аполон -11»: на аналогічному космонавт Ніл Армстронг і його колеги 52 роки тому повернулися із поверхні Місяця і приводнилися у Тихому океані. Щось схоже відчують Безос і його супутники.

Таким чином, у космосі побуває найстаріша і наймолодша людина за всю історію.

Нагадаємо, компанія Безоса отримала ліцензію на польоти людей у космос.

Раніше повідомлялося, що Джефф Безос йде з посади головного виконавчого директора найбільшого у світі інтернет-ритейлера Amazon.com Inc. 5 липня, у день народження компанії. Його замінить Ендрю Джессі, який раніше керував компанією Amazon Web Services.