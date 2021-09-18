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    Спірний проєкт закону про олігархів вдарить по економіці і доходах частини населення – ексглава РНБО

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    Від ухвалення закону про олігархів&nbsp;постраждає весь великий український бізнес, вважає Олександр Данилюк - Спірний проєкт закону про олігархів вдарить по економіці і доходах частини населення – ексглава РНБО
    Від ухвалення закону про олігархів постраждає весь великий український бізнес, вважає Олександр Данилюк
    Фото: скріншот із відео програми «Свобода Слова Савіка Шустера»

    Данилюк розкритикував проєкт закону про олігархів через його популізм

    Проєкт закону про олігархів у чинній редакції негативно позначиться на економіці України та зрештою призведе до падіння доходів громадян. Про це заявив ексміністр фінансів і колишній глава РНБО Олександр Данилюк в ефірі «Свободи Слова Савіка Шустера».

    «Влада, коли запроваджує цей реєстр (олігархів, – ред.), має думати про наслідки. От ці люди потрапили в якийсь реєстр, який веде саме РНБО, – це відразу колосальні ризики. Для тих, хто перебуває в цьому реєстрі, буде набагато складніше отримувати доступ до фінансування, зокрема за кордоном. Це відразу вплине на економіку і на наші підприємства. А це десятки тисяч людей, які працюють на цих підприємствах», – сказав Данилюк.

    Від такого кроку, за словами ексміністра фінансів, постраждає весь великий український бізнес, за винятком хіба що підприємств Ігоря Коломойського, якому і так обмежений доступ до ринку капіталу через санкції США.

    Загалом Данилюк розкритикував проєкт закону №5599 про олігархів через його популізм і відсутність реальних механізмів обмеження політичного впливу великого бізнесу.

    Нагадаємо, 15 вересня Венеційська комісія почала розгляд проєкту закону про олігархів, який направив спікер українського парламенту Дмитро Разумков за наполяганням 4 з 5 парламентських фракцій і вимоги омбудсмена Людмили Денісової. Опозиційні фракції вважають, що проект закону призведе до порушення прав людини, обмеження свободи слова і політичного переслідування опонентів діючою владою.

    За висновком уповноваженої ВР з прав людини Денісової, проєкт закону порушує конституцію України.

    Передачу проекту закону №5599 до Венеційської комісії привітали в Консультаційній місії ЄС при Україні. Сам проект закону про олігархів форумі на YES розкритикувати іноземні дипломати, бізнесмени і представники міжнародних організацій як такий, що порушує принципи демократії, верховенства права і свободи слова.

    До слова, Малюська назвав приклади успішної боротьби з олігархами в Україні.

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    Теги: ЄС США РНБО санкції популізм бізнес Олександр Данилюк фінансування YES влада Дмитро Разумков населення реєстр
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    Спірний проєкт закону про олігархів вдарить по економіці і доходах частини населення – ексглава РНБО