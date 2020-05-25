Став відомий найбільш завантажений аеропорт у світі під час пандемії коронавірусу



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2 травня аеропорт на Алясці прийняв 744 літаки, тоді як великі летовища в Чикаґо й Атланті — 579 і 529 відповідно

Аеропорт на Алясці став найбільш завантаженим під час пандемії коронавірусу, оскільки інші великі аеропорти скоротили свою діяльність

Міжнародний аеропорт міста Анкоридж, що в американському штаті Аляска, назвали найбільш завантаженим у світі.

Як зазначає CNN, так сталося тому, що через пандемію коронавірусу найбільші аеропорти різко скоротили свою діяльність.

Зокрема, 2 травня аеропорт на Алясці прийняв 744 літаки, тоді як великі летовища в Чикаґо й Атланті — 579 і 529 відповідно.

Найбільше літаків в аеропорт Анкориджа прибуває по суботах, оскільки саме в цей день тижня до штату постачають товари першого вжитку з решти США — їх просто не виробляють в Алясці через погодні умови й інфраструктуру,

Керівник аеропорту Джим Щезняк пояснює: через пандемію також зросла кількість транзитних перевезень: «А це передусім тому, що багато засобів для боротьби з COVID-19 у Північній Америці створюються в Азії».

Він також додав, що очікує на «туристичний бум» в Алясці по завершенні пандемії коронавірусу.

«Знаєте, вам же кажуть триматися від людей на дистанції півтора метра. В Алясці ви можете чудово провести відпустку на відстані шести миль від будь-кого», — говорить Щезняк.

До відома, у світі станом на понеділок, 25 травня, зафіксовано 5 408 301 випадки зараження коронавірусом. За добу інфікувалися 94 449 осіб, вилікувалися з початку пандемії 2 168 605 осіб (55 708 за добу), померли 345 064 осіб (2 917 за добу).

Найбільшими епіцентрами поширення коронавірусної інфекції є: Сполучені Штати Америки - 1 643 499 випадків зараження (20 829 за добу), Бразилія- 363 211 випадків (15 813 за добу) та Росія - 353 427 випадків.

Нагадаємо, уряд запровадив в Україні адаптивний карантин до 22 червня.

З 25 травня розпочався другий етап пом’якшення карантину.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Україна відкриє авіаційне сполучення з країнами Європейського союзу з 15 червня. Однак, таке можливо за умови, якщо ситуація з коронавірусом не буде погіршуватися.

Крім того повідомлялося, що авіакомпанії почали складати плани для відновлення польотів в Україну.

Також стало відомо, що Україна домовляється з Грузією про відновлення авіасполучення.