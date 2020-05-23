Криклій готується до будівництва аеропорту в Мукачеві



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Реконструкція аеродрому у Мукачеві

На час пандемії внутрішній туризм залишатиметься в пріоритеті, зазначив Криклій

Міністерство інфраструктури заявляє, що готує проєкт будівництва аеропорту в Мукачеві.

Про це повідомив очільник відомства Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

«Зараз дуже важливо підтримувати і розвивати регіональні аеропорти. Адже на час пандемії внутрішній туризм залишатиметься в пріоритеті. Тому ми, зокрема, готуємось до будівництва аеропорту в Мукачеві. Для розвитку авіаційної інфраструктури на Закарпатті поява нового летовища є важливою», - повідомляє Криклій

Окрім цього міністр розповів, що реконструкція злітної смуги одеського аеропорту готова на 98%, а на миколаївському летовищі завершується монтаж аеронавігаційного обладнання.

Раніше повідомлялося, що новий термінал міжнародного аеропорту «Запоріжжя» готовий до прийому пасажирів. Його робота почнеться після отримання відповідних документів.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Україна відкриє авіаційне сполучення з країнами Європейського союзу з 15 червня. Однак, таке можливо за умови, якщо ситуація з коронавірусом не буде погіршуватися.

Крім того повідомлялося, що авіакомпанії почали складати плани для відновлення польотів в Україну.

Також стало відомо, що Україна домовляється з Грузією про відновлення авіасполучення.