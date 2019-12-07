Стихійні пожежі навколо Сіднею набули непоборних масштабів



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Повідомляється про шість летальних випадків від пожеж, які тривають близько двох місяців по всій Австралії

Лісова пожежа на південному сході Австралії – неподалік від Сіднея – станом на суботу збільшилася до таких масштабів, що її наразі неможливо згасити.

Про це повідомляє британська інформаційна служба BBC.

«Пожежа, яка охоплює майже 300 тисяч гектарів, вирує всього за годину їзди від найбільш населеного міста країни», – зазначається в матеріалі.

Люди, чиї помешкання розташовані поруч, не можуть захистити своє майно від вогню. Всіх масово евакуюють із зони стихії.

Загалом, повідомляється про шість летальних випадків від пожеж, які тривають близько двох місяців по всій Австралії. Зруйновано понад 700 будівель.

Крім регіону навколо Сіднея великий вогонь також охопив райони Квінсленду, Вікторії, південної та західної частин Австралії, а також Тасманії.

Загалом, за офіційною інформацією, на приборкання стихії кинуті всі сили, які налічують тисячі вогнеборців з усієї Австралії.

Нагадаємо, у центрі Одеси сталася масштабна пожежа.