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    Баканов анонсував зміни в СБУ: новий закон, підвищення зарплат і боротьба з тероризмом

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    Іван&nbsp;Баканов анонсував підвищення зарплат співробітників СБУ - Баканов анонсував зміни в СБУ: новий закон, підвищення зарплат і боротьба з тероризмом
    Іван Баканов анонсував підвищення зарплат співробітників СБУ
    Фото: СБУ

    В Україні підготували новий законопроєкт про СБУ

    Служба Безпеки України більше уваги приділятиме стратегічним питанням національної безпеки, боротьби з тероризмом, контррозвідувальної діяльності.

    Про це заявив голова Служби безпеки України Іван Баканов під час засідання Колегії СБУ.

    «Ми підготували новий проєкт закону «Про СБУ». Наразі документ знаходиться в Офісі Президента. І задасть вектор перезапуску роботи Служби. Це фундамент, на якому зводиться будівля оновленої СБУ. Мова йде про зміну підходів у роботі – від реактивного до проактивного. Служба має зосередитись на нейтралізації загроз, а не боротися з їхніми наслідками», - заявив Баканов.

    Підбиваючи підсумки діяльності спецслужби за 2019 рік, голова СБУ відзначив ключові здобутки: попередження Службою трьох терористичних актів, які могли призвести до загибелі мирних громадян; затримання одного з лідерів «ІДІЛ» на прізвисько Аль Бара Шишані, який переховувався в Україні; викриття контррозвідкою чотирьох агентурних мереж ворожої спецслужби; попередження фахівцями СБУ більше ніж півтисячі кібератак, зокрема на інформаційні системи держорганів та об’єкти критичної інфраструктури.

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    Баканов анонсував зміни в СБУ: новий закон, підвищення зарплат і боротьба з тероризмом
    Баканов анонсував зміни в СБУ: новий закон, підвищення зарплат і боротьба з тероризмом
    Баканов анонсував зміни в СБУ: новий закон, підвищення зарплат і боротьба з тероризмом

    Баканов запевнив, що Служба ще більше уваги приділятиме стратегічним питанням національної безпеки, боротьби з тероризмом, контррозвідувальної діяльності. СБУ відмовиться від «невластивих їй функцій та повноважень, по іншому працюватиме з кадрами».

    «Новий закон про СБУ – це і про якісно інший рівень оплати праці. Зарплати співробітників СБУ будуть дійсно вищі. Але й рівень відповідальності підвищиться. Це я вам обіцяю», -наголосив голова Служби.
    Особливу увагу керівників регіональних управлінь Баканов звернув на необхідності покращити оперативну роботу та недопущення будь-яких зловживань та правопорушень з боку співробітників спецслужби.

    СБУ зарплата тероризм закон нацбезпека Іван Баканов безпека
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