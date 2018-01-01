Суд Іспанії заморозив заочну інавгурацію екс-глави Каталонії Пучдемона

Церемонія інавгурації повинна відбутись 30 січня в парламенті Каталонії

Конституційний суд Іспанії в суботу, 27 січня, частково прийняв до розгляду позов уряду країни з вимогою заборонити інавгурацію в якості глави регіональної адміністрації Каталонії Карлеса Пучдемона. Як повідомляє DW, рішення за позовом може бути винесено через кілька місяців, але сам факт його розгляду означає негайне заморожування інавгурації.



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Карлес Пучдемон

Церемонія інавгурації повинна відбутись 30 січня в парламенті Каталонії

Конституційний суд Іспанії в суботу, 27 січня, частково прийняв до розгляду позов уряду країни з вимогою заборонити інавгурацію в якості глави регіональної адміністрації Каталонії Карлеса Пучдемона.

Як повідомляє DW, рішення за позовом може бути винесено через кілька місяців, але сам факт його розгляду означає негайне заморожування інавгурації.

Щоправда, мова йде лише про випадок, якщо Пучдемон не з'явиться на засідання парламенту і захоче обиратися заочно. Його очна інавгурація теоретично може відбутися. Церемонія повинна відбутись 30 січня в парламенті Каталонії.

Мотивуючи позов, в якому містилася вимога заборонити будь-яку - очну та заочну форму інавгурації Пучдемона, перший заступник голови уряду Іспанії Сорайа Саєнс де Сантамарія заявила на прес-конференції в Мадриді, що цей політик «не може бути обраний, оскільки перебуває під слідством» за скоєння низки тяжких злочинів, і в даний час ховається в Бельгії.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой має намір оскаржити в Конституційному суді країни можливе призначення екс-лідера Каталонії Карлеса Пучдемона главою каталонського уряду.

Як відомо, Пучдемон із Брюсселя хоче голосувати у парламенті Каталонії.

Раніше державний прокурор Іспанії попросив Верховний суд відновити європейський ордер на арешт екс-глави каталонського уряду Карлеса Пучдемона у Данії. Політик прилетів із Брюсселя до Данії для участі у дебатах щодо Каталонії у Копенгагенському університеті.

Проте, Верховний суд Іспанії відмовив прокуратурі у видачі європейського ордера на арешт Пучдемона.